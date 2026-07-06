Mercato : Un joueur du PSG tout proche de rejoindre Barcelone ?

Amadou Diawara

Gabriel Moscardo a signé au PSG en janvier 2024. Toutefois, le milieu de terrain de 20 ans n'a encore jamais joué de match officiel sous le maillot rouge et bleu. D'après la presse espagnole, Gabriel Moscardo va devoir continuer à patienter avant de faire ses débuts avec le PSG. En effet, le crack brésilien serait sur le point d'être prêté à l'Espanyol Barcelone.

Très en vue du côté du Corinthians, Gabriel Moscardo a alarmé la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 20M€ pour s'attacher ses services en janvier 2024. S'il s'est engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Gabriel Moscardo n'a encore jamais porté le maillot rouge et bleu en match officiel. En effet, le crack de 20 ans a fini la saison 2023-2024 dans son club formateur, avant d'être prêté au Stade de Reims la saison suivante. Et lors du dernier exercice, Gabriel Moscardo était à Braga au Portugal.

Gabriel Moscardo va quitter le PSG cette semaine De retour au PSG depuis le 30 juin, Gabriel Moscardo avait affiché son souhait d'être lancé par Luis Enrique en 2026-2027, et ce, au mois d'avril. « Nous n’avons pas encore parlé de la saison prochaine. Mon agent, en accord avec la direction du PSG, décidera de ce qui est le mieux pour moi. Nous en reparlerons une fois la saison terminée. Bien sûr, je souhaite rester au Paris Saint-Germain, y faire la préparation d’avant-saison, car c’est là que je suis à ma place et que je dois être. J’ai davantage de temps de jeu. Je suis en pleine progression et je pense que cette année à Braga a été très importante ; elle m’apporte de l’expérience pour les prochains défis. Et si Dieu le veut, un jour je jouerai une saison complète au Paris Saint-Germain et je prouverai que j’en suis capable », avait reconnu le milieu de terrain brésilien. Toutefois, Gabriel Moscardo serait sur le point d'être renvoyé ailleurs.