Départ de l’OM : «Je viens pour marquer des buts», Mason Greenwood avertit son prochain club !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood devrait quitter l'OM lors de ce mercato estival. Alors que le club marseillais est à la peine sur le plan financier, l'ailier droit anglais pourrait signer à l'AS Rome. Contacté par l'entraineur Gian Piero Gasperini, Mason Greenwood a affirmé qu'il comptait migrer vers l'Italie pour marquer beaucoup des buts.

Devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses problèmes extra-sportifs, Mason Greenwood a alerté la direction de l'OM. A tel point que le club olympien a déboursé environ 26M€ pour s'attacher ses services, et ce, lors de l'été 2024. Dès son arrivée à Marseille, Mason Greenwood s'était enflammé pour son transfert. « Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée à Marseille, où 200 personnes vous attendaient ? Ça vous fait quoi d’être un joueur de l’OM ? Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une grande opportunité pour moi, j'ai de très bonnes sensations à l'idée de débuter cette belle aventure et j'espère que nous aurons l'occasion de nous épanouir ici, à Marseille, avec ma famille. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé, qu'autant de personnes soient là pour m'accueillir de cette manière... Ça m'a touché », avait-il confié à La Provence.

«Es-tu prêt à courir ?» Lorsqu'il a posé ses valises à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Toutefois, le numéro 10 de l'OM pourrait prendre le large dès cet été. A la peine sur le plan financier, le club phocéen doit vendre pour rééquilibrer ses comptes. Ce qui pourrait provoquer le départ de Mason Greenwood. D'ailleurs, l'attaquant anglais aurait une piste sérieuse pour son avenir.