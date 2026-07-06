«Ils vont partir» : Plusieurs transferts sont actés, l’OM fait une annonce mercato !

Axel Cornic

Après une saison catastrophique, l’Olympique de Marseille affronte un été des plus importants. Avec le changement de projet et la mise en garde de l’UEFA, le club phocéen doit absolument se serrer la ceinture et plusieurs joueurs semblent déjà avoir la valise prête en ce mercato estival.

Qui sera encore là lorsque la saison de Ligue 1 ouvrira ses portes ? Tout est à reconstruire à l’OM et personne n’est à l’abri. Pablo Longoria ou encore Medhi Benatia sont partis et ils ont été remplacés par une toute nouvelle direction avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, qui devront désormais s’occuper de plusieurs dossier brûlants.

Greenwood, Højbjerg et Balerdi prêts à quitter l’OM Car la liste des candidats au départ est très longue, en commençant évidemment par Mason Greenwood. Plus grosse valeur marchande de l’effectif, l’ailier de 24 ans a des grandes chances de quitter l’OM deux ans après son arrivée, avec des clubs étrangers qui auraient déjà fait les premiers pas pour tenter de boucler son transfert. Il n’est toutefois pas le seul, puisque le capitaine Pierre-Emile Højbjerg ainsi que Leonardo Balerdi semblent également être en instance de départ, sans oublier des seconds couteaux comme Hamed Junior Traoré qui pourraient bientôt faire leurs adieux.