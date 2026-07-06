Mercato - OM : Mason Greenwood de retour à Marseille, l’indice lâché par son entourage

Axel Cornic

Après des longues semaines de spéculations autour de son avenir, Mason Greenwood va faire son grand retour à Marseille, puisque la reprise des entraînements est programmée pour ce lundi. Il va donc rencontrer son nouvel entraîneur Bruno Genesio, mais pas sur que cela mette vraiment un terme au feuilleton de son transfert, qui reste l’un des dossiers chauds de ce mercato.

Qui sera le premier à quitter l’OM ? On a longtemps cru que Mason Greenwood allait avoir cet honneur, puisque son avenir a énormément fait parler ces dernières semaines. Mais son transfert s’annonce un peu plus compliqué que prévu, avec le club marseillais qui réclame notamment des montants assez élevés pour le laisser partir.

La Turquie plutôt que l’Italie ? L’ailier de 24 ans aurait vraisemblablement plusieurs pistes à l’étranger, avec l’AS Roma en Italie, mais surtout Fenerbahçe. Et à en croire les dernières informations, c’est bien les Turcs qui tiendraient la corde ! Greenwood aurait été séduit par la proposition et du club stambouliote, qui lui aurait offert un salaire entre 7 et 8M€, soit quasiment le double de ce qu’il gagne actuellement à Marseille. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec l’OM et pour le moment, l’écart entre l’offre et la demande semble être très important.