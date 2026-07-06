Mercato : Le clan Erling Haaland lâche une petite bombe sur le Real Madrid !

Transféré à Manchester City lors de l'été 2022, Erling Haaland a signé un contrat d'une longue durée il y a un an et demi. En effet, l'attaquant norvégien de 25 ans a rempilé avec les Citizens jusqu'au 30 juin 2034. Malgré tout, Erling Haaland pourrait changer de club à moyen terme, et ce, pour rejoindre possiblement le Real Madrid.
Etincelant sous les couleurs du RB Salzbourg, Erling Haaland a alarmé la direction du Borussia Dortmund. A tel point que le BVB a déboursé environ 20M€ pour s'attacher les services du buteur norvégien en janvier 2020. Après avoir passé deux saisons et demie dans le club de la Ruhr, Erling Haaland a migré vers l'Angleterre, du côté de Manchester City. En effet, les Citizens ont déboursé une somme proche de 60M€ pour recruter l'attaquant de 25 ans lors de l'été 2022.
«Tout le monde rêve de jouer au Real Madrid...»
Epanoui à Manchester City, Erling Haaland a signé un tout nouveau contrat en janvier 2025. En effet, le numéro 9 mancunien a rempilé jusqu'au 30 juin 2034. Malgré tout, Erling Haaland pourrait faire ses valises à moyen terme. Du moins, c'est ce qu'affirme son père : Alfie Haaland.
«... et de remporter la Ligue des Champions»
« Il est très heureux à Manchester City. Un départ à moyen terme ? Peut-être… il y a toujours une chance dans le football. Il y a de grands clubs en Espagne. Personne ne sait, mais il est heureux en Angleterre pour l’instant. Les propos d'Enrique Riquelme, qui était candidat à la présidence du Real Madrid face à Florentino Pérez ? Tout le monde rêve de jouer au Real Madrid et de remporter la Ligue des Champions », a déclaré Alfie Haaland lors d'un entretien accordé à DAZN. Pour rappel, voici les propos tenus par Enrique Riquelme : « Haaland a une clause libératoire. Si je suis élu, il rejoindra le Real Madrid ». Finalement, Florentino Pérez a conservé son poste au Real Madrid.