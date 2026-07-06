Mercato : Le clan Erling Haaland lâche une petite bombe sur le Real Madrid !

Amadou Diawara

Transféré à Manchester City lors de l'été 2022, Erling Haaland a signé un contrat d'une longue durée il y a un an et demi. En effet, l'attaquant norvégien de 25 ans a rempilé avec les Citizens jusqu'au 30 juin 2034. Malgré tout, Erling Haaland pourrait changer de club à moyen terme, et ce, pour rejoindre possiblement le Real Madrid.

Etincelant sous les couleurs du RB Salzbourg, Erling Haaland a alarmé la direction du Borussia Dortmund. A tel point que le BVB a déboursé environ 20M€ pour s'attacher les services du buteur norvégien en janvier 2020. Après avoir passé deux saisons et demie dans le club de la Ruhr, Erling Haaland a migré vers l'Angleterre, du côté de Manchester City. En effet, les Citizens ont déboursé une somme proche de 60M€ pour recruter l'attaquant de 25 ans lors de l'été 2022.

«Tout le monde rêve de jouer au Real Madrid...» Epanoui à Manchester City, Erling Haaland a signé un tout nouveau contrat en janvier 2025. En effet, le numéro 9 mancunien a rempilé jusqu'au 30 juin 2034. Malgré tout, Erling Haaland pourrait faire ses valises à moyen terme. Du moins, c'est ce qu'affirme son père : Alfie Haaland.