Kylian Mbappé plus fort qu'Erling Haaland : «Je m'en tape», le gros coup de gueule lâché sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir, la France a largement dominé la Norvège (4-1) qui avait aligné une équipe B. Par conséquent, le duel à distance entre Kylian Mbappé et Erling Haaland n'a pas eu lieu. Mais cela n'intéresse pas beaucoup Christophe Dugarry qui se concentre plutôt sur l'aspect collectif.

C'était un duel très attendu qui n'a finalement pas eu lieu. Après avoir tous les deux inscrits 4 buts lors des 2 premiers matches, Kylian Mbappé et Erling Haaland auraient pu se livrer une bataille à distance lors du choc entre l'équipe de France et la Norvège. Mais cela n'a pas eu lieu puisque les Norvégiens ont aligné une équipe B. Interrogé à ce sujet, Christophe Dugarry n'a toutefois pas du tout semblé intéressé.

Le duel Mbappé-Haaland n'intéresse pas Dugarry « Je m’en tape… Je ne sais pas ce que ça veut dire au même niveau… Ce sont des joueurs totalement différents… C’est deux numéros 9, qui ont des stats identiques, qui sont en avance sur tout, sur toutes les normes, sur toutes les espérances déjà mises en eux depuis bien longtemps. Ils répondent aux attentes de leur pays, ce sont des leaders de leur pays. Qu’est-ce que tu veux que je te dise… Ils sont tellement différents, ils apportent quelque chose de différent », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.