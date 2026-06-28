40 ans après France 98, la Coupe du monde de retour en 2038 ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après la Coupe du monde 98 et l'Euro 2016, la France compte bien postuler pour l'Euro 2036 ou le Mondial 2038. 40 ans après la première étoile décrochée sur le sol français, les Bleus pourraient évoluer à nouveau sur ses terres. C'est une volonté affichée par le président de la FFF Philippe Diallo.

Il y a 28 ans, la France vivait un été historique. Pour les amoureux de foot ou non, la majorité des citoyens ont été derrière les Bleus et dans les rues pour vibrer à chaque tour passé jusqu'à la finale de la Coupe du monde 98 remportée par l'équipe de France pour la première fois de son histoire contre le Brésil (3-0). Le « I will survive » de Gloria Gaynor, la France « black, blanc, beur », les célébrations. Tout était au rendez-vous pour ce Mondial organisé dans l'hexagone. Et pour l'édition 2038, il se pourrait bien que la plus belle des compétitions du football de sélection se déroule à nouveau sur le territoire français.

«Concernant la Coupe du monde 2038, on doit penser une compétition à 48 équipes» Jean-François Pérès, journaliste pour le Journal du Dimanche, a pris le temps de s'attarder sur ce projet au cours d'une interview avec Philippe Diallo. « Un rapport de l'association Territoires d'événements sportifs (TES) préconise des candidatures françaises pour l'Euro féminin 2033, l'Euro masculin 2036 et la Coupe du monde 2038. Qu'en pensez-vous ? ». Le président de la Fédération française de football a validé cette préconisation en assurant que c'est une option déjà envisagée par la FFF. « Pour ne rien vous cacher, nous avions réfléchi à cette idée avant même ce rapport. La France a un savoir-faire en matière d'organisation de grands événements. Concernant la Coupe du monde 2038, on doit penser une compétition à 48 équipes - je ne pense pas que la FIFA reviendra en arrière. On doit approfondir cette réflexion en associant notre pays à de grands voisins ».