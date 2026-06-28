Coupe du monde 2026 - Equipe de France : Zidane à la place de Deschamps, la date de l'annonce officielle est dévoilée !

Du capitaine de France 98 à son héros de la finale. Voici la passation de pouvoirs à laquelle nous serons témoins une fois la Coupe du monde terminée. A moins d'un séisme, Didier Deschamps cédera son poste de sélectionneur de l'équipe de France à Zinedine Zidane. Président de la Fédération française de football, Philippe Diallo perpétue un petit suspense, mais y mettra fin après le Mondial 2026.
L'équipe de France va tourner une grosse page de son histoire. Au terme de la Coupe du monde 2026, avec la possibilité de décrocher une troisième étoile en cas de bons résultats, Didier Deschamps fera ses adieux aux Bleus qu'il entraîne depuis la fin de l'Euro 2012. Quatorze années de bons et loyaux services qui prennent fin afin d'ouvrir un nouveau chapitre avec un autre membre de France 98 : Zinedine Zidane.
«C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir puisque Didier Deschamps a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre son mandat»
A ce jour, il n'y a eu aucune confirmation officielle de la part de Philippe Diallo pour la future nomination de Zinedine Zidane dans le rôle de séléctionneur de l'équipe de France. Le journaliste Jean-François Pérès du Journal du Dimanche a demandé au président de la Fédération de football s'il était déjà prêt à attaquer la rentrée des Bleus avec un nouveau sélectionneur. Voici sa réponse. « Les idées sont claires. On ira à Bordeaux pour accueillir la Turquie (le 25 septembre) et il y aura le retour au Stade de France. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir puisque Didier Deschamps a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre son mandat ».
«À la fin de la Coupe du monde, je donnerai l'identité du nouveau sélectionneur»
Une fois de plus, Philippe Diallo n'a pas publiquement confirmer la tendance concernant la venue de Zinedine Zidane. Le patron de la FFF s'est uniquement confié sur le timing de son annonce qui aura lieu une fois le rideau tombé sur le Mondial avec ou sans la Coupe du monde entre les mains de la délégation française sur le sol américain. « À la fin de la Coupe du monde, je donnerai l'identité du nouveau sélectionneur ».