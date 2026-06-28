Coupe du monde 2026 - Equipe de France : Zidane à la place de Deschamps, la date de l'annonce officielle est dévoilée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du capitaine de France 98 à son héros de la finale. Voici la passation de pouvoirs à laquelle nous serons témoins une fois la Coupe du monde terminée. A moins d'un séisme, Didier Deschamps cédera son poste de sélectionneur de l'équipe de France à Zinedine Zidane. Président de la Fédération française de football, Philippe Diallo perpétue un petit suspense, mais y mettra fin après le Mondial 2026.

L'équipe de France va tourner une grosse page de son histoire. Au terme de la Coupe du monde 2026, avec la possibilité de décrocher une troisième étoile en cas de bons résultats, Didier Deschamps fera ses adieux aux Bleus qu'il entraîne depuis la fin de l'Euro 2012. Quatorze années de bons et loyaux services qui prennent fin afin d'ouvrir un nouveau chapitre avec un autre membre de France 98 : Zinedine Zidane.

«C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir puisque Didier Deschamps a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre son mandat» A ce jour, il n'y a eu aucune confirmation officielle de la part de Philippe Diallo pour la future nomination de Zinedine Zidane dans le rôle de séléctionneur de l'équipe de France. Le journaliste Jean-François Pérès du Journal du Dimanche a demandé au président de la Fédération de football s'il était déjà prêt à attaquer la rentrée des Bleus avec un nouveau sélectionneur. Voici sa réponse. « Les idées sont claires. On ira à Bordeaux pour accueillir la Turquie (le 25 septembre) et il y aura le retour au Stade de France. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir puisque Didier Deschamps a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre son mandat ».