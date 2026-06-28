Equipe de France : Didier Deschamps prépare une surprise à la Coupe du Monde !

Alexis Brunet

Après avoir vaincu la Norvège vendredi soir sur le score de 4-1, l’équipe de France peut maintenant se concentrer sur la préparation de son seizième de finale contre la Suède qui aura lieu mardi. Pour l’occasion, Didier Deschamps a d’ailleurs quelques interrogations sur l’équipe qu’il alignera face aux coéquipiers d’Alexander Isak et il pourrait bien nous préparer une surprise.

Dans cette phase de poule de Coupe du monde 2026, l’équipe de France a réalisé un sans-faute. Il y a eu tout d’abord cette victoire inaugurale contre le Sénégal sur le score de 3-1 puis les coéquipiers de Kylian Mbappé ont enchaîné avec un nouveau succès et un clean-sheet face à l’Irak (3-0) et vendredi soir ils sont venus à bout de la Norvège (4-1). Avec seulement deux buts encaissés et dix marqués, les Bleus prouvent qu’ils sont déjà en grande forme alors que se profilent les seizièmes de finale.

Un changement sur le côté gauche de la défense ? Même si l’équipe de France a très bien géré cette phase de poule, quelques interrogations subsistent pour Didier Deschamps concernant son équipe type. D’après les informations du Parisien, le sélectionneur pourrait être tenté de faire confiance à Lucas Digne au poste de latéral gauche face à la Suède. Le joueur d’Aston Villa est très apprécié par le staff et il a d’ailleurs été bon lorsqu’il a été titularisé contre l’Irak. Ce n’est pas forcément le cas de Théo Hernandez, qui n’a pas été exempt de tout reproche sur le but du Sénégal et qui a également concédé un penalty contre la Norvège.