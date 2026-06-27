Coupe du monde 2026 : Une bagarre éclate entre deux coéquipiers, la fuite sur les réseaux sociaux !

Alexis Brunet

Ce samedi soir à 23H heure française, le Panama va disputer son dernier match dans cette Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre. Les joueurs de Thomas Christiansen sont déjà éliminés de la compétition après deux défaites et visiblement les nerfs sont tendus. Une vidéo a fuité sur les réseaux sociaux où l’on peut voir Cecilio Waterman et José Luis Rodriguez en venir aux mains.

Alors que certaines équipes connaissent déjà leur futur dans cette Coupe du monde, ce samedi soir, ce sont les nations du groupe L qui seront fixées. Faisant partie des favoris de la compétition, l’Angleterre affrontera le Panama alors que le Ghana défiera la Croatie. Pour le moment, ce sont les Three Lions qui occupent la première place alors que les Black Stars, qui comptent le même nombre de points, se classent deuxièmes. Les coéquipiers de Luka Modric sont troisièmes et enfin le Panama est d’ores et déjà éliminé. Les deux rencontres auront lieu à 23H heure française.

Deux joueurs du Panama en viennent aux mains Le Panama n’a donc plus rien à jouer dans cette Coupe du monde 2026, mais cela n’empêche pas les nerfs d’être tendus. En effet, ce samedi une vidéo de l’entraînement des Canaleros a fuité dans laquelle on peut y voir Cecilio Waterman et José Luis Rodriguez en venir aux mains. Le premier semble vouloir aller vers le second, possiblement pour s’excuser, et c’est alors qu’il se fait repousser. Par la suite, deux de leurs coéquipiers se sont interposés pour séparer les deux joueurs et ainsi éviter d’envenimer les choses.