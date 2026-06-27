«Une Coupe du monde catastrophique» : Un joueur flingue la FIFA en pleine compétition !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un contexte très tendu sur le plan géopolitique, l’Iran n’a pas pu installer son camp de base aux États-Unis comme cela était prévu et a pris la direction du Mexique, malgré l’organisation de ses trois matches de groupe dans le pays présidé par Donald Trump. Le capitaine Mehdi Taremi s’est indigné de cette situation.

L’Iran est toujours dans l’incertitude concernant son avenir à la Coupe du monde. Après le nul contre l’Egypte (1-1) dans la nuit de vendredi à samedi (heure française), l’équipe dirigée par Amir Ghalenoei est troisième de son groupe avec trois points et doit patienter avant de savoir si cela suffira pour accéder aux seizièmes de finale. Les Iraniens n’ont pas discuté le tournoi dans des conditions idéales, leur camp de base ayant été installé à la ville frontalière de Tijuana (Mexique) au lieu de Tucson, aux États-Unis, comme prévu initialement. La faute à des problèmes de visas américains dans un contexte géopolitique tendu marqué par des bombardements américains en Iran.

« La FIFA n'a rien fait » Après le nul face à l’Égypte, Mehdi Taremi n’a pas mâché ses mots contre la FIFA. « C'est une Coupe du monde catastrophique. Si la FIFA estime que c'est juste, c'est son problème, mais ce n'est pas le cas. M. Infantino est venu dans notre vestiaire lors du premier match et a déclaré qu'il allait résoudre tous les problèmes, mais la FIFA n'a rien fait. La phase de groupes se termine demain et nous n'avons toujours pas notre équipe logistique ici. Ils n'ont pas de visa », a lancé le capitaine de l’Iran, rapporté par L’Équipe.