Coupe du monde 2026 : La presse suédoise se met déjà à trembler avant d’affronter l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Grâce à sa victoire face à la Norvège (4-1) vendredi, l’équipe de France a assuré la première place de son groupe et connait désormais son adversaire pour les 16es de finale. Mardi prochain au MetLife Stadium de New York, les Bleus seront opposés à la Suède et l’optimisme n’est pas vraiment de mise dans la presse suédoise.

À la suite de sa victoire contre la Norvège (4-1) vendredi et les résultats du groupe H, l’équipe de France sait désormais à qui elle aura affaire en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. C’est la Suède qui sera opposée aux Bleus, elle qui a terminé à la troisième place du groupe F. Les Suédois se sont imposés contre la Tunisie (5-1), avant d’être battus par les Pays-Bas (1-5) et d’être tenus en échec par le Japon (1-1).

La presse suédoise inquiète face à « la galaxie de stars » de l’équipe de France Et, comme le rapporte RMC Sport, on ne croit pas vraiment à un exploit face à l’équipe de France dans la presse suédoise. « C’est cauchemardesque », estime la chaîne TV4, qui redoute « la galaxie de stars formée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué », alors qu'Hans Backe, ancien entraîneur désormais consultant, a affirmé que « quand ils ne sont pas là, ils peuvent les remplacer par Bradley Barcola, Rayan Cherki et Marcus Thuram… En fait, ils ont deux équipes capables de remporter ce Mondial. »