Coupe du monde 2026 : La presse suédoise se met déjà à trembler avant d’affronter l’équipe de France

Grâce à sa victoire face à la Norvège (4-1) vendredi, l’équipe de France a assuré la première place de son groupe et connait désormais son adversaire pour les 16es de finale. Mardi prochain au MetLife Stadium de New York, les Bleus seront opposés à la Suède et l’optimisme n’est pas vraiment de mise dans la presse suédoise.
À la suite de sa victoire contre la Norvège (4-1) vendredi et les résultats du groupe H, l’équipe de France sait désormais à qui elle aura affaire en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. C’est la Suède qui sera opposée aux Bleus, elle qui a terminé à la troisième place du groupe F. Les Suédois se sont imposés contre la Tunisie (5-1), avant d’être battus par les Pays-Bas (1-5) et d’être tenus en échec par le Japon (1-1).
La presse suédoise inquiète face à « la galaxie de stars » de l’équipe de France
Et, comme le rapporte RMC Sport, on ne croit pas vraiment à un exploit face à l’équipe de France dans la presse suédoise. « C’est cauchemardesque », estime la chaîne TV4, qui redoute « la galaxie de stars formée par Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué », alors qu'Hans Backe, ancien entraîneur désormais consultant, a affirmé que « quand ils ne sont pas là, ils peuvent les remplacer par Bradley Barcola, Rayan Cherki et Marcus Thuram… En fait, ils ont deux équipes capables de remporter ce Mondial. »
L’équipe de France « n’a jamais disposé d’une ligne d’attaque aussi talentueuse »
« Nous partons dans le New Jersey pour jouer contre la meilleure attaque internationale des vingt dernières années », estime pour sa part Aftonbladet, pour qui l’équipe de France « n’a jamais disposé d’une ligne d’attaque aussi talentueuse, pas même lorsqu’elle est devenue championne du monde en 1998 et 2018. » Selon le quotidien suédois, « il faut remonter à 2002 pour trouver un potentiel comparable avec le Brésil de Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho. » Pour le Sweden Herald, qui se demande s’il y a « seulement une chance » pour la Suède, « le problème de la France, c'est qu'on ne peut pas se concentrer sur une seule star, tant elles sont nombreuses. Dans n'importe quelle autre équipe, des joueurs comme Dembélé et Olise auraient été les véritables stars. Mais la France possède un joueur encore plus exceptionnel avec Mbappé. »