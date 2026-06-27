Équipe de France : Le message du sélectionneur de l’Espagne pour Didier Deschamps après le décès de sa mère

Après la victoire de l’Espagne face à l’Uruguay (1-0) ce samedi et la première place du groupe H acquise, Luis de la Fuente a eu des mots pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de la Roja a présenté ses condoléances à son homologue en équipe de France, dont la mère est décédée mardi et qui a été remplacé par Guy Stéphan face à la Norvège (4-1).
Bien qu’elle ait commencé sa Coupe du monde 2026 par un match nul frustrant face au Cap-Vert (0-0), l’Espagne s’est tout de même assurée la première place du groupe H, à la suite de ses victoires contre l’Arabie Saoudite (4-0) et ce samedi face à l’Uruguay (1-0). Au moment de se présenter en conférence de presse après la rencontre, Luis de la Fuente a d’abord eu des mots pour Didier Deschamps, qui a appris le décès de sa mère mardi.
« Je tiens à adresser mes condoléances à Didier Deschamps suite au décès de sa mère »
« Je tiens à adresser mes condoléances à Didier Deschamps suite au décès de sa mère », a déclaré le sélectionneur de l’Espagne, avant d’évoquer également Joaquín Caparrós, ancien entraîneur du FC Séville notamment et victime d’un cancer. « Et également à Joaquín Caparrós, mon ami, dont nous avons appris aujourd’hui qu’il était malade. Je vous embrasse très fort tous les deux », a ajouté Luis de la Fuente.
L’équipe de France connait son adversaire pour les 16es
Ayant fait un aller-retour en France afin d’assister aux obsèques de sa mère, Didier Deschamps n’était pas sur le banc de l’équipe de France vendredi lors de la victoire contre la Norvège (4-1). Il a été remplacé par son fidèle adjoint Guy Stéphan, mais sera de retour pour les 16es de finale. Les Bleus sont d’ailleurs fixés sur leur prochain adversaire, eux qui seront opposés à la Suède. Une rencontre qui aura lieu mardi prochain au MetLife Stadium de New York à 23h, heure française.