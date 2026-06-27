Équipe de France : Le message du sélectionneur de l’Espagne pour Didier Deschamps après le décès de sa mère

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire de l’Espagne face à l’Uruguay (1-0) ce samedi et la première place du groupe H acquise, Luis de la Fuente a eu des mots pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de la Roja a présenté ses condoléances à son homologue en équipe de France, dont la mère est décédée mardi et qui a été remplacé par Guy Stéphan face à la Norvège (4-1).

Bien qu’elle ait commencé sa Coupe du monde 2026 par un match nul frustrant face au Cap-Vert (0-0), l’Espagne s’est tout de même assurée la première place du groupe H, à la suite de ses victoires contre l’Arabie Saoudite (4-0) et ce samedi face à l’Uruguay (1-0). Au moment de se présenter en conférence de presse après la rencontre, Luis de la Fuente a d’abord eu des mots pour Didier Deschamps, qui a appris le décès de sa mère mardi.

« Je tiens à adresser mes condoléances à Didier Deschamps suite au décès de sa mère » « Je tiens à adresser mes condoléances à Didier Deschamps suite au décès de sa mère », a déclaré le sélectionneur de l’Espagne, avant d’évoquer également Joaquín Caparrós, ancien entraîneur du FC Séville notamment et victime d’un cancer. « Et également à Joaquín Caparrós, mon ami, dont nous avons appris aujourd’hui qu’il était malade. Je vous embrasse très fort tous les deux », a ajouté Luis de la Fuente.