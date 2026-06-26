Didier Deschamps : Après le drame, la requête de l'équipe de France est refusée !

Un drame a touché Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a perdu sa mère, décédée ce mardi, et s’est rendu en France afin d’assurer sa présence aux obsèques. Alors que les Bleus espéraient porter un brassard noir afin de rendre un bel hommage à leur coach, la FIFA a finalement rejeté cette demande. Explications.
Didier Deschamps en deuil. Ce mardi, en pleine préparation pour le troisième match de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de l’équipe de France a appris le décès de sa mère. Deschamps est rentré immédiatement en France afin d’assister aux obsèques qui se déroulaient ce vendredi, tandis que Guy Stéphan, son adjoint de toujours, assure l’intérim sur ce dernier match de poules.
La FIFA a rejeté l’hommage des Bleus
Forcément, tous les membres de l’équipe de France ont souhaité avoir un geste pour leur sélectionneur ce vendredi face à la Norvège. Ainsi, le port d’un brassard noir en hommage à la maman de Deschamps était prévu. Si les Bleus ont bel et bien effectué cette demande auprès de la FIFA, cette dernière a été rejetée par l’instance. Néanmoins, une minute de silence a bel et bien été observée avant le coup d’envoi en hommage aux 920 morts (bilan actuel) des terribles tremblements de terre ayant eu lieu au Venezuela. Par le biais d’un communiqué, la FFF avait expliqué la situation vis-à-vis de son sélectionneur ce mardi.
Un déplacement contraint validé par la FFF pour Deschamps
« Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d'apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques. En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l'équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d'ici à son retour », indiquait ainsi la FFF.