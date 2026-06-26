Didier Deschamps : Après le drame, la requête de l'équipe de France est refusée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un drame a touché Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a perdu sa mère, décédée ce mardi, et s’est rendu en France afin d’assurer sa présence aux obsèques. Alors que les Bleus espéraient porter un brassard noir afin de rendre un bel hommage à leur coach, la FIFA a finalement rejeté cette demande. Explications.

Didier Deschamps en deuil. Ce mardi, en pleine préparation pour le troisième match de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de l’équipe de France a appris le décès de sa mère. Deschamps est rentré immédiatement en France afin d’assister aux obsèques qui se déroulaient ce vendredi, tandis que Guy Stéphan, son adjoint de toujours, assure l’intérim sur ce dernier match de poules.

La FIFA a rejeté l’hommage des Bleus Forcément, tous les membres de l’équipe de France ont souhaité avoir un geste pour leur sélectionneur ce vendredi face à la Norvège. Ainsi, le port d’un brassard noir en hommage à la maman de Deschamps était prévu. Si les Bleus ont bel et bien effectué cette demande auprès de la FIFA, cette dernière a été rejetée par l’instance. Néanmoins, une minute de silence a bel et bien été observée avant le coup d’envoi en hommage aux 920 morts (bilan actuel) des terribles tremblements de terre ayant eu lieu au Venezuela. Par le biais d’un communiqué, la FFF avait expliqué la situation vis-à-vis de son sélectionneur ce mardi.