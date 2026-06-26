Coupe du monde 2026 - Antoine Griezmann : Des galères annoncées pour l’équipe de France… par Matt Pokora

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, la Coupe du monde 2026 se passe très bien pour l’équipe de France. Les joueurs de Didier Deschamps seront au rendez-vous des seizièmes de finale de la compétition, eux qui ont bien évidemment l’ambition d’aller jusqu’au bout. Mais voilà que ça va commencer à se corser avec des adversaires plus forts. Une adversité qui pourrait d’ailleurs révéler à quel point Antoine Griezmann était précieux pour les Bleus.

En septembre 2024, Antoine Griezmann avait fait une annonce qui avait surpris tout le monde. En effet, le champion du monde 2018 avait ainsi décidé de prendre sa retraite internationale et donc d’arrêter avec l’équipe de France. Didier Deschamps perdait alors là son chouchou, celui qu’il avait lancé chez les Bleus. Maitre à jouer de la sélection, Griezmann a depuis été remplacé par Michael Olise. Mais celui qui va désormais jouer pour Orlando sera-t-il définitivement oublié ? Pas sûr…

« Evidemment que ça fait mal sportivement » Actuellement, c’est donc sans Antoine Griezmann que l’équipe de France dispute la Coupe du monde. Une absence qui pourrait à terme porter préjudice aux Bleus selon Matt Pokora. En effet, dans des propos accordés au Parisien, l’artiste français a expliqué concernant Griezmann : « J’ai regretté le départ des Bleus de Griezmann ou au contraire compris son choix ? Compris, oui. Je comprends qu’il ait envie de se consacrer davantage à son club, à sa famille. Je sais que c’est quelqu’un de très attaché à ça. Mais évidemment que ça fait mal sportivement ».