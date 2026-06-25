Mercato - PSG : Le transfert de Julian Alvarez relancé par... Antoine Griezmann ?

Pierrick Levallet

En quête de renforts afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine, le PSG a déjà activé quelques pistes sur le mercato. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur la situation de Julian Alvarez, qui serait également dans le viseur du FC Barcelone. Le transfert de l’international argentin pourrait toutefois être indirectement relancé par un certain... Antoine Griezmann !

Le PSG a visiblement prévu un mercato animé cet été après son second sacre en Ligue des champions. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique et a donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Le nom de Julian Alvarez a notamment été évoqué à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Le champion du monde 2022 serait toutefois également convoité par le FC Barcelone. Mais l’Atlético de Madrid se montrerait assez ferme face aux Blaugrana.

Le dossier Julian Alvarez indirectement relancé par Antoine Griezmann ? D’après les informations d’AS, les Colchoneros n’auraient aucune intention de vendre Julian Alvarez au FC Barcelone. Le club madrilène ne compterait pas négocier avec le Barça. Le message est donc clair : l’équipe catalane va devoir s’en remettre à sa clause libératoire de 500M€ pour espérer le recruter. Aux yeux de l’Atlético de Madrid, un départ de l’attaquant de 26 ans pour la Catalogne ne serait pas envisageable. Les Rojiblancos recommanderaient même à l’international argentin de revoir le documentaire d’Antoine Griezmann tourné il y a 8 ans lorsqu’il a dit non au FC Barcelone.