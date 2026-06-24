«La piste est devenue très froide» : Le PSG a tranché pour le transfert de Julian Alvarez !

Pierrick Levallet

Désireux de régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a activé de nombreuses pistes sur le mercato jusqu’à présent. Le club de la capitale aurait notamment manifesté son intérêt pour Julian Alvarez. Mais finalement, les dirigeants parisiens se seraient refroidis sur le dossier de l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

Le PSG devrait très certainement vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale compte offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour régénérer son effectif après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens auraient notamment tenté leur chance dans le dossier Julian Alvarez. Mais finalement, les Rouge-et-Bleu se seraient refroidis sur la piste menant à l’attaquant de l’Atlético de Madrid, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine.

«Le PSG a essayé» pour Julian Alvarez « Deux clubs ont essayé d’entrer dans la danse pour Julian Alvarez, savoir si cette impasse entre l’Atlético de Madrid et Barcelone pourrait ouvrir les portes à de nouvelles possibilités. Le premier est le PSG, qui est déjà en contact avec l’Atlético de Madrid pour deux joueurs : Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, qui devraient partir cet été. Le PSG a donc essayé, mais Julian Alvarez a dit ‘merci, mais je veux aller à Barcelone’ » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.