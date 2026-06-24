PSG - Feuilleton Julian Alvarez : «L’Atletico nous le vendra», cette bombe lâchée en Espagne !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2030, Julian Alvarez devrait quitter l'Atlético de Madrid lors de ce mercato estival. En effet, l'attaquant de 26 ans serait dans le collimateur du PSG, du FC Barcelone et du Real. D'ailleurs, le club merengue a affirmé à El Chiringuito que les Colchoneros allaient lui vendre Julian Alvarez.

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de recruter Julian Alvarez, qui était barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City. Toutefois, l'international argentin a préféré rejoindre l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros ayant déboursé environ 75M€ pour faire plier la direction des Citizens.

«Le mieux pour tout le monde, c'est un transfert» Lors de son arrivée à Madrid, Julian Alvarez a paraphé un bail de six saisons avec l'Atlético, soit jusqu'au 30 juin 2030. Malgré tout, l'attaquant de 26 ans pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, Julian Alvarez aurait la cote sur le marché des transferts. Le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid étant à la lutte pour le recruter. De surcroit, le joueur a annoncé publiquement qu'il voulait changer de club à l'intersaison. « Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve », a confié Julian Alvarez en zone mixte après Argentine-Autriche (2-0).