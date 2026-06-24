Mercato - Julian Alvarez demande à partir : L’Atlético de Madrid charge son joueur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone chasse Julian Alvarez depuis un bon moment. Des discussions avec ses représentants ne cessent d’avoir lieu, ce qui a le mérite de grandement agacer les dirigeants de l’Atletico de Madrid où il est contractuellement lié jusqu’en 2030. Réagissant aux déclarations d’Alvarez à la Coupe du monde sur son souhait de changer de club, le PDG du club rojiblanco est monté au créneau.

A l’instar de l’Allemagne, l’Argentine est également assurée de finir à la première place de son Groupe J dans cette Coupe du monde 2026. Et ce, grâce à l’inoxydable Lionel Messi qui a marqué les 5 buts argentins de ce Mondial contre l’Algérie (3-0) et l’Autriche (2-0). A la suite du succès de l’Albiceleste lundi soir, Julian Alvarez lâchait une bombe pendant son passage en zone mixte. Ce fut l’occasion choisie par l’attaquant de l’Atlético de Madrid pour signifier son envie de changer de club en cette période de mercato.

«Il connaît parfaitement notre position parce que nous avons été très clairs : l'Atléti ne veut pas vendre !» Le but : vivre son rêve en signant en faveur du FC Barcelone, bien qu’il n’ait pas nommé le club culé, c’est au Barça qu’il faisait référence. Des déclarations qui ne sont pas du tout passées en interne. PDG de l’Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marin a pris la parole pour EFE et n’a pas hésité à égratigner l’international argentin de 26 ans transféré chez les Colchoneros en 2024. « Je regrette beaucoup ses paroles. Ce n'était pas le jour pour faire ces déclarations, c'était le jour de Messi et de la sélection argentine, pas de Julian ! Julian a un rêve et les supporters de l'Atlético ont aussi des rêves. Il connaît parfaitement notre position parce que nous avons été très clairs : l'Atléti ne veut pas vendre ! ».