Coupe du monde 2026 : Cristiano Ronaldo vole un record à Lionel Messi

Axel Cornic

Après des débuts compliqués face à la République Démocratique du Congo (1-1), le Portugal a remis les choses au clair avec une large victoire sur l’Ouzbékistan (5-0). Et ce match a surtout permis à Cristiano Ronaldo d’ouvrir son compteur en cette Coupe du monde 2026, avec un doublé.

Depuis quelques années, un énorme débat poursuit Cristiano Ronaldo. Ses détracteurs assurent qu'il vampirise le jeu de ses équipes et cette discussion a refait surface tout récemment, avec le début de la Coupe du monde 2026. Certains ont même réclamé qu’il finisse sur le banc des remplaçants, afin de permettre au Portugal d’exprimer tout son talent.

« C’est la pièce maîtresse du style de jeu que nous pratiquons au Portugal » Mais le légendaire attaquant a pu compter sur un grand nombre de soutiens, notamment en la personne de son sélectionneur. « C’est un exemple, un capitaine. On parle de quelqu’un qui défend et représente l’équipe nationale depuis 21 ans. Il a une incroyable soif de progresser et d’aider l’équipe. C’est un modèle dans le vestiaire » a expliqué Roberto Martinez. « C’est lui qui possède ces déplacements, cette capacité à créer des espaces, ces mouvements sans ballon, cette finition… Il est, en quelque sorte, la pièce maîtresse du style de jeu que nous pratiquons au Portugal ».