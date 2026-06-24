Mercato - PSG : Julian Alvarez prêt à partir au clash pour «réaliser son rêve» ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester City, Julian Alvarez a exprimé son souhait de quitter l’Atlético de Madrid, très certainement pour rejoindre le FC Barcelone. Un joueur qui intéresserait également le PSG, mais pour pouvoir partir, le journaliste Santi Ovalle estime qu’il pourrait être contraint d’aller au clash avec son club.

Au sortir de la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0), Julian Alvarez a annoncé son désir de quitter l’Atlético de Madrid cet été : « Ce n'est pas le moment d'en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. » Et tout porte à croire que ce rêve est de rejoindre le FC Barcelone.

« Je peux affirmer qu’il n’y a aucune chance qu’il rejoigne le FC Barcelone » « Je ne dis pas qu’il ne quittera pas l’Atlético de Madrid, mais je peux affirmer qu’il n’y a aucune chance qu’il rejoigne le FC Barcelone. La première offre de 100 millions d’euros à payer en six versements était dérisoire, elle était totalement irréalisable… c’est impossible. Au vu du comportement du FC Barcelone, il sera impossible de le vendre au club blaugrana. C’est pourquoi ils envisagent de porter plainte auprès de la FIFA pour avoir pris contact avec un joueur sous contrat protégé. Avec Griezmann, cela a fonctionné car ils ont pu le prouver et ont obtenu du Barça qu’il ajoute quinze millions d’euros supplémentaires », a déclaré le journaliste Miguel Martín Talavera dans le podcast El Sanedrín de El Larguero.