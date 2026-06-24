Transfert au Real Madrid : En pleine Coupe du monde avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi a pris une décision 

Le Real Madrid ou le LOSC ? Ayyoub Bouaddi pourrait devoir prendre une décision une fois la Coupe du monde terminée avec le Maroc sur le continent nord-américain au vu du feuilleton que devient son avenir sur le marché des transferts. Le PSG et Arsenal seraient également en embuscade, mais le principal intéressé a les idées claires à l’instant T.
Ayyoub Bouaddi (18 ans) impressionne son monde de l’autre côté de l’Atlantique. Au point où des débats ont été faits dans les médias et notamment dans les émissions spécialisées sur RMC concernant une éventuelle mauvaise gestion de la Fédération française de football et du sélectionneur Didier Deschamps de l’avoir laissé représenter le Maroc alors qu’il avait effectué ses classes au sein des équipes de jeunes des Bleus jusqu’aux Espoirs.
Ayyoub Bouaddi partant pour 80M€ ?
C’est avec les Lions de l’Atlas qu’Ayyoub Bouaddi s’affirme depuis plusieurs semaines. Et ses performances ne passent certainement pas inaperçues auprès de certaines formations européennes. Le Paris Saint-Germain, Arsenal ainsi que le Real Madrid ne resteraient pas insensibles au profil du milieu de terrain du LOSC, sous contrat jusqu’en juin 2029. The Athletic divulgue une information capitale sur la suite des opérations dans le dossier Bouaddi : les dirigeants lillois seraient enclins à le laisser filer pour une offre de transfert de 80M€.
Bouaddi fait un choix fort concernant sa destination après le LOSC
Depuis le début du mercato estival, le Real Madrid n’a pas chômé en accueillant Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries ou encore Ibrahima Konaté. En ce qui concerne Ayyoub Bouaddi, l’international marocain ne serait pas perçu comme étant une piste prioritaire aux yeux de la direction madrilène. Pour sa part, le joueur du LOSC ne serait pas déterminé à quitter son club formateur. Il accepterait seulement de partir qu’en cas d’un challenge qui fait sens dans lequel il bénéficierait d’un rôle de titulaire. Une garantie qu’il n’a pas au Real Madrid. Pour le moment, la concentration de Bouaddi est focalisée sur sa Coupe du monde avec le Maroc. Et rien d’autre.