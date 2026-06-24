Transfert au Real Madrid : En pleine Coupe du monde avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi a pris une décision 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid ou le LOSC ? Ayyoub Bouaddi pourrait devoir prendre une décision une fois la Coupe du monde terminée avec le Maroc sur le continent nord-américain au vu du feuilleton que devient son avenir sur le marché des transferts. Le PSG et Arsenal seraient également en embuscade, mais le principal intéressé a les idées claires à l’instant T.

Ayyoub Bouaddi (18 ans) impressionne son monde de l’autre côté de l’Atlantique. Au point où des débats ont été faits dans les médias et notamment dans les émissions spécialisées sur RMC concernant une éventuelle mauvaise gestion de la Fédération française de football et du sélectionneur Didier Deschamps de l’avoir laissé représenter le Maroc alors qu’il avait effectué ses classes au sein des équipes de jeunes des Bleus jusqu’aux Espoirs.

Ayyoub Bouaddi partant pour 80M€ ? C’est avec les Lions de l’Atlas qu’Ayyoub Bouaddi s’affirme depuis plusieurs semaines. Et ses performances ne passent certainement pas inaperçues auprès de certaines formations européennes. Le Paris Saint-Germain, Arsenal ainsi que le Real Madrid ne resteraient pas insensibles au profil du milieu de terrain du LOSC, sous contrat jusqu’en juin 2029. The Athletic divulgue une information capitale sur la suite des opérations dans le dossier Bouaddi : les dirigeants lillois seraient enclins à le laisser filer pour une offre de transfert de 80M€.