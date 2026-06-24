José Mourinho envoie un premier message à Kylian Mbappé : Ça annonce du lourd pour le Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison prochaine, le Real Madrid aura un nouvel entraîneur. En effet, à la suite de réélection comme président, Florentino Pérez a officialisé le retour de José Mourinho sur le banc de touche. Le Special One aura ainsi sous ses ordres Kylian Mbappé. Que va donner la collaboration entre les deux hommes ? Le Portugais a déjà tenu à envoyer un premier message au capitaine de l’équipe de France.

Alvaro Arbeloa ne sera finalement resté que quelques mois l’entraîneur du Real Madrid. Florentino Pérez a donc changé, n’hésitant pas à payer pour faire revenir José Mourinho, qui officiait du côté du Benfica. Après avoir entraîné la Casa Blanca entre 2010 et 2013, le Special One fait donc son grand retour dans la capitale espagnole. Et forcément, l’une des questions est de savoir ce que compte faire Mourinho avec Kylian Mbappé. Il en a été question lors d’un entretien du Portugais pour Vanity Fair.

« Je dois voir de mes propres yeux » Interrogé sur les critiques dont Kylian Mbappé a fait l’objet tout au long de la saison et comment il gérerait ça au Real Madrid, José Mourinho a répondu dans un premier temps : « Je dois voir de mes propres yeux. Je dois comprendre des choses que j'ignore pour l'instant. Pour le moment, je ne connais que ce que je lis dans les médias, ce que je vois à la télévision. Je dois connaître les acteurs. Ce n'est pas le moment de parler. Il est temps de rester calme, d'analyser, de communiquer, de poser des questions, d'y répondre et d'instaurer un dialogue franc et ouvert ».