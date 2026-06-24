José Mourinho envoie un premier message à Kylian Mbappé : Ça annonce du lourd pour le Real Madrid !

La saison prochaine, le Real Madrid aura un nouvel entraîneur. En effet, à la suite de réélection comme président, Florentino Pérez a officialisé le retour de José Mourinho sur le banc de touche. Le Special One aura ainsi sous ses ordres Kylian Mbappé. Que va donner la collaboration entre les deux hommes ? Le Portugais a déjà tenu à envoyer un premier message au capitaine de l’équipe de France.
Alvaro Arbeloa ne sera finalement resté que quelques mois l’entraîneur du Real Madrid. Florentino Pérez a donc changé, n’hésitant pas à payer pour faire revenir José Mourinho, qui officiait du côté du Benfica. Après avoir entraîné la Casa Blanca entre 2010 et 2013, le Special One fait donc son grand retour dans la capitale espagnole. Et forcément, l’une des questions est de savoir ce que compte faire Mourinho avec Kylian Mbappé. Il en a été question lors d’un entretien du Portugais pour Vanity Fair.
« Je dois voir de mes propres yeux »
Interrogé sur les critiques dont Kylian Mbappé a fait l’objet tout au long de la saison et comment il gérerait ça au Real Madrid, José Mourinho a répondu dans un premier temps : « Je dois voir de mes propres yeux. Je dois comprendre des choses que j'ignore pour l'instant. Pour le moment, je ne connais que ce que je lis dans les médias, ce que je vois à la télévision. Je dois connaître les acteurs. Ce n'est pas le moment de parler. Il est temps de rester calme, d'analyser, de communiquer, de poser des questions, d'y répondre et d'instaurer un dialogue franc et ouvert ».
« Je vais tout faire pour l'aider à devenir encore meilleur »
Par la suite, José Mourinho a ensuite fait une grande annonce concernant Kylian Mbappé, lâchant : « Au final, mon objectif est d'aider les joueurs à progresser, l'équipe à progresser, le club à progresser. Je suis là pour aider tout le monde, non pas pour critiquer ou parler, mais pour écouter. La seule chose que je peux dire à propos de Kylian Mbappé, c'est qu'il est un joueur phénoménal, et je vais tout faire pour l'aider à devenir encore meilleur ».