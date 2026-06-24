Coupe du monde 2026 - En deuil, Deschamps quitte l’équipe de France : Kylian Mbappé affiche son émotion

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Personne n’est jamais vraiment préparé à voir ses proches partir. Quatre ans après avoir traversé ce moment douloureux avec la disparition de son père, Didier Deschamps a appris mardi le décès de sa mère. De quoi lui faire quitter de manière momentanée ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France pendant cette Coupe du monde 2026 dans le but de prendre part à ses obsèques en France. Son capitaine Kylian Mbappé a pris la parole sur Instagram.

Quelques heures seulement après la victoire de l’équipe de France à Philadelphie contre l’Irak (3-0), permettant aux Bleus de valider leur ticket pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026, une terrible nouvelle de l’hexagone parvenait aux oreilles de Didier Deschamps. Juste avant le déjeuner, quelques joueurs du vestiaire avait été mis au courant de la disparition de la mère du sélectionneur de l’équipe de France avant qu’il communique à l’intégralité du groupe le fait qu’il devait se retirer pendant quelques jours pour les obsèques en France. Une nouvelle qui a instauré du silence et de l’émotion dans la pièce.

«Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d'apprendre le décès de sa maman» Par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération française de football a annoncé ceci mardi : « Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d'apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques. En accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l'équipe de France, Didier Deschamps a confié la responsabilité à son adjoint, Guy Stéphan, de diriger le groupe d'ici à son retour ».