Équipe de France : Le drame qui touche Didier Deschamps en pleine Coupe du monde 2026

Axel Cornic

Arrivé en 2012, Didier Deschamps dispute sa dernière Coupe du monde en tant que sélectionneur de l’équipe de France, avant de refermer une page longue de quatorze ans. Mais alors que la phase de poules de la compétition bat son plein, il est obligé d’abandonner ses joueurs à cause d’un évènement malheureux qui a frappé sa famille.

Après deux matchs, l’équipe de France se dirige tout droit vers les 16es de finale de cette Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps ont battu le Sénégal pour leur entrée en lice (3-1), puis l’Irak dans la nuit de lundi à mardi (3-0) et devront désormais affronter la Norvège d’Erling Haaland pour décider le primat de la poule I.

Deschamps quitte la Coupe du monde pour retrouver la France Mais à seulement quelques jours de cette rencontre, les Bleus ont été frappé par une mauvaise nouvelle. La Fédération française de football a en effet annoncé ce mardi le décès de la mère de Didier Deschamps. Ce dernier va ainsi quitter le rassemblement des Bleus pour rentrer en France pour assister aux obsèques et ainsi se recueillir avec sa famille. Il ne devrait pas être présent pour la rencontre face à la Norvège programmé ce vendredi et retrouvera finalement l’équipe de France dans plusieurs jours.