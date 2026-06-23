Équipe de France - Ousmane Dembélé : «Ce n’est pas un grand buteur», l’annonce sur RMC qui relance le malaise ?

Très critiqué depuis le début de la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a enfin ouvert son compter lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Irak (3-0). Mais ce premier but de la star du Paris Saint-Germain n’a pas vraiment calmé tous les débats autour de son rôle en sélection.
En l’espace d’un an, Ousmane Dembélé a totalement changé de statut. Le Français a évidemment remporté deux Ligues des Champions consécutives avec le PSG, mais il est surtout devenu Ballon d’Or, ce qui l’a propulsé dans une nouvelle galaxie. Et avec ça, sont arrivées des responsabilités plus grandes...
Premier but pour Ousmane Dembélé
Ainsi, juste avant la Coupe du monde 2026, une énorme pression a été mise sur les épaules d’Ousmane Dembélé. Pour certains, le joueur du PSG aurait même dû remplacer Kylian Mbappé dans l’axe ! Mais la hype est retombée dès le premier match contre le Sénégal (3-1), où l’ailier ne s’est pas montré à son avantage, s’attirant des nombreuses critiques. Sa seule réponse a été sur le terrain avec un meilleur visage montré contre l’Irak et surtout, un but pour ouvrir son compteur dans la compétition mondiale.
« C’est bien quand il marque en équipe de France, mais notre buteur c’est Mbappé »
Mais pour certains, il faut arrêter de juger Ousmane Dembélé sur ses buts. « Les mecs qui marquent beaucoup de buts ont toujours dans une saison ou une carrière, des moments où ils ne sont pas en réussite. Mais Dembélé ce n’est pas un grand buteur » a estimé Éric Di Meco, sur RMC. « A la limité, c’est bien quand il marque en équipe de France, mais notre buteur c’est Mbappé. Moi je veux voir le Dembélé qui provoque et fait des différences sur le côté droit. Ça ne fait que 18 mois qu’il joue dans cette position au PSG, mais sinon il a fait toute sa carrière sur le côté droit ».