Équipe de France - Ousmane Dembélé : «Ce n’est pas un grand buteur», l’annonce sur RMC qui relance le malaise ?

Axel Cornic

Très critiqué depuis le début de la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a enfin ouvert son compter lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Irak (3-0). Mais ce premier but de la star du Paris Saint-Germain n’a pas vraiment calmé tous les débats autour de son rôle en sélection.

En l’espace d’un an, Ousmane Dembélé a totalement changé de statut. Le Français a évidemment remporté deux Ligues des Champions consécutives avec le PSG, mais il est surtout devenu Ballon d’Or, ce qui l’a propulsé dans une nouvelle galaxie. Et avec ça, sont arrivées des responsabilités plus grandes...

Premier but pour Ousmane Dembélé Ainsi, juste avant la Coupe du monde 2026, une énorme pression a été mise sur les épaules d’Ousmane Dembélé. Pour certains, le joueur du PSG aurait même dû remplacer Kylian Mbappé dans l’axe ! Mais la hype est retombée dès le premier match contre le Sénégal (3-1), où l’ailier ne s’est pas montré à son avantage, s’attirant des nombreuses critiques. Sa seule réponse a été sur le terrain avec un meilleur visage montré contre l’Irak et surtout, un but pour ouvrir son compteur dans la compétition mondiale.