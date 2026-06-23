«J’ai eu envie de pleurer» : Un joueur de l’équipe de France balance sur la «pire année» de sa vie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté contre 30M€ en provenance de l’ASSE à l’été 2019, William Saliba a eu besoin de temps avant de se faire une place à Arsenal. Au moment de l’arrivée de Mikel Arteta, l’international français avait même été rétrogradé avec les U21. Une période très difficile pour le défenseur âgé de 25 ans, qui a en plus perdu sa mère en 2020, une année qu’il qualifie de la pire de sa vie.

S’il est aujourd’hui titulaire en équipe de France et considéré comme un des meilleurs joueurs du monde à son poste, la route a été semée d’embûches pour William Saliba. Formé à l’ASSE et transféré très jeune à Arsenal, son prêt à l’OM en 2021-2022 a été un tournant dans la carrière de l’international français (34 sélections). Avant cela, en 2020, alors qu’il revenait d’un prêt à l’AS Saint-Étienne, où il était resté une saison de plus après son transfert, William Saliba a vécu la pire année de sa vie chez les Gunners.

« Le coach Arteta me fait appeler pour me dire qu'il ne me prend pas dans le groupe » « La saison précédente avec le Covid (en mars 2020 alors qu'il était à Saint-Étienne), je suis rentré à Bondy, l'hygiène de vie, laisse tomber, tu manges, tu te couches à 5 heures du matin, tu ne t'entraînes quasiment pas, alors qu'en Angleterre ils avaient repris. Quand j'y retourne à l'été 2020, juste avant le premier match de Championnat, le coach Arteta (arrivé en décembre 2019 à la place d'Unai Emery) me fait appeler pour me dire qu'il ne me prend pas dans le groupe », a raconté William Saliba, dans un entretien accordé à France Football.