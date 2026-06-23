Rayan Cherki - «Je vais m’amuser à faire le clown» : Daniel Riolo le dézingue après France/Irak

Ce lundi, lors de la rencontre entre l’équipe de France et l’Irak, Rayan Cherki était remplaçant au coup d’envoi. Didier Deschamps a décidé de le faire entrer en jeu à la 68ème minute, lui offrant ainsi du temps de jeu. Le fait est qu’une fois sur le terrain, le joueur de Manchester City n’a clairement pas convaincu. C’est ainsi que Daniel Riolo n’a pas été tendre à l’égard de Cherki.
Entré quelques minutes face au Sénégal pour le premier match de la Coupe du monde, Rayan Cherki a cette fois eu plus de temps de jeu face à l’Irak. Alors que le score était déjà de 3-0 pour l’équipe de France, Didier Deschamps a fait entrer le joueur de Manchester City à la 68ème minute. Dernièrement, on avait pu voir Cherki avec un très bon visage, mais voilà que face aux Irakiens, ça n’a clairement pas été le cas. Et la copie rendue par l’international français a vivement été critiquée par Daniel Riolo.
« Je n’appelle pas ça une entrée de sénateur, j’appelle ça une entrée de fantaisiste »
Au micro de l’After Foot, après la victoire de la France sur l’Irak, Daniel Riolo avait donc des choses à redire sur Rayan Cherki. « Je n’appelle pas ça une entrée de sénateur, j’appelle ça une entrée de fantaisiste. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. C’est comme si il entre et il se dit : « tiens, je vais m’amuser à faire le clown ». J’ai envie de croire que ça ne lui ressemble plus. C’est un peu comme si il avait joué de façon pas intelligente alors que de ce côté là, il avait progressé, on ne voyait plus trop ce genre de choses même si cette année Guardiola s’est un peu battu avec lui. Moi je voulais voir une progression », a-t-il dit dans un premier temps.
« C’est le Cherki qui vise la maturité qu’on veut voir maintenant »
Daniel Riolo a ensuite ajouté sur Rayan Cherki : « Je l’ai beaucoup aimé dans le premier match de préparation mais je ne veux pas l’entrée de ce soir. La conduite de balle avec le semelle type je suis au five avec mes potes ou je redescends je fais un peu n’importe quoi, je perds un ballon dans une zone où je ne dois pas le perdre. Là, je me dis : « Pourquoi tu fais le fantaisiste ? ». Tu fois le gommer de ton jeu, c’est sérieux là. C’est le Cherki qui vise la maturité qu’on veut voir maintenant. Il peut le faire donc il ne faut pas faire le fantaisiste avec la semelle ».