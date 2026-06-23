Coupe du Monde 2026 : La Norvège annonce des surprises contre l'équipe de France !

Amadou Diawara

Pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France va se frotter à la Norvège. Si les deux équipes vont se disputer la première place de la poule I ce vendredi, Stale Solbakken va tout de même faire tourner contre les Bleus.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe I durant le tirage au sort. Lors de la première journée de la phase de poules, les Bleus se sont imposés face au Sénégal (3-1). Pour leur deuxième match, les hommes de Didier Deschamps avaient rendez-vous avec l'Irak. Malgré les péripéties liées au temps, les Tricolores se sont imposés (3-0), validant ainsi leur ticket pour la phase à éliminations directes.

«Il y aura des changements contre la France» Pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France (6 points, +5) va affronter la Norvège (6 points, +4) au Gillette Stadium de Boston ce vendredi. Alors que les deux nations vont se disputer la première place de la poule I, la bande à Kylian Mbappé conservera cette position si elle ne perd pas contre celle d'Erling Haaland. Malgré l'importance de ce rendez-vous, Stale Solbakken a affirmé qu'il allait faire plusieurs changements dans sa composition de départ.