Coupe du Monde 2026 : La Norvège annonce des surprises contre l'équipe de France !

Pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France va se frotter à la Norvège. Si les deux équipes vont se disputer la première place de la poule I ce vendredi, Stale Solbakken va tout de même faire tourner contre les Bleus.
Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe I durant le tirage au sort. Lors de la première journée de la phase de poules, les Bleus se sont imposés face au Sénégal (3-1). Pour leur deuxième match, les hommes de Didier Deschamps avaient rendez-vous avec l'Irak. Malgré les péripéties liées au temps, les Tricolores se sont imposés (3-0), validant ainsi leur ticket pour la phase à éliminations directes.
«Il y aura des changements contre la France»
Pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France (6 points, +5) va affronter la Norvège (6 points, +4) au Gillette Stadium de Boston ce vendredi. Alors que les deux nations vont se disputer la première place de la poule I, la bande à Kylian Mbappé conservera cette position si elle ne perd pas contre celle d'Erling Haaland. Malgré l'importance de ce rendez-vous, Stale Solbakken a affirmé qu'il allait faire plusieurs changements dans sa composition de départ.
«Cinq, six ou sept joueurs ont eu des débuts de crampes vers la fin»
« Il y aura des changements contre la France. Ce n'est pas que nous ne voulons pas gagner, mais c'est l'intervalle le plus court entre deux matchs. Notre état physique en fin de rencontre aujourd'hui (mardi) montre que d'autres joueurs doivent avoir leur chance. Cinq, six ou sept joueurs ont eu des débuts de crampes vers la fin (contre le Sénégal). Ce sera difficile pour vous de deviner la composition de l'équipe la prochaine fois », a reconnu Stale Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, en conférence de presse.