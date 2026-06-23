Kylian Mbappé «le dictateur» : La séquence insolite à la Coupe du monde 2026 qui fait réagir sur les réseaux sociaux

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un doublé contre le Sénégal, Kylian Mbappé a remis ça face à l’Irak. En effet, pour le deuxième match de l’équipe de France à la Coupe du monde, le capitaine des Bleus a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la victoire des siens (3-0). Mais voilà qu’au-delà de sa performance sportive, Mbappé s’est distingué d’une autre manière qui a fait réapparaitre les comparaisons avec le fait d’être un dictateur.

L’équipe de France sera au rendez-vous des seizièmes de finale de la Coupe du monde, même si on ne sait pas encore à quelle position elle va finir dans son groupe. Les joueurs de Didier Deschamps viennent d’enchainer une deuxième victoire après le succès face au Sénégal. C’est l’Irak qui n’a ainsi rien pu faire face aux Bleus (3-0) et surtout à Kylian Mbappé. Le capitaine français a signé un nouveau doublé sur la pelouse de Philadelphie, faisant au passage réagir les réseaux sociaux avec son attitude.

Kylian Mbappé, l’accrochage avec les jardiniers Menacée par les orages, la rencontre entre l’équipe de France et l’Irak a été interrompue pendant de très longues minutes. Les joueurs ont fini par fait leur retour sur le terrain, qui était alors gorgé d’eau. Les jardiniers se sont alors activés pour tenter de la faire évacuer, mais voilà que leur façon de faire n’a visiblement pas plu à Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a ainsi été filmé en train de s’agacer envers ces techniciens, leur disant même comment faire. Une séquence qui a fait réagir les internautes et nombreux d’entre eux ont alors parlé de Mbappé comme « un dictateur », ce à quoi il est déjà régulièrement comparé pour son comportement en club.