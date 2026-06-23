«Il nous manque» : Le cri du cœur d’Emmanuel Petit pour un joueur de France 98

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe, Emmanuel Petit a raconté certains souvenirs qu’il garde de France 98 et son regret : ne plus avoir de nouvelles de Stéphane Guivarc’h. Cela fait plusieurs années que lui et les autres champions du monde français n’ont plus de nouvelles de l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre.

Le 12 juillet dernier et comme chaque année, les champions du monde 1998 se retrouvaient, cette fois-ci au Z5 d’Aix-en-Provence, complexe sportif appartenant à Zinedine Zidane. Didier Deschamps, Christophe Dugarry, Bixente Lizarazu ou bien Christian Karembeu étaient présents, ainsi qu’Emmanuel Petit, mais certains manquaient à l’appel, à l’instar de Stéphane Guivarc’h.

« Cela fait trop longtemps qu'on n'a plus de ses nouvelles » « Cela fait trop longtemps qu'on n'a plus de ses nouvelles. Je ne connais pas vraiment ses raisons, j'ai entendu plein de rumeurs, mais c'est dommage qu'il ait voulu couper les ponts avec la Coupe du monde », a confié Emmanuel Petit à propos de son ancien coéquipier et attaquant de l'équipe de France, dans un entretien accordé à L’Équipe. L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco (1988-1997) et d’Arsenal (1997-2000) est ensuite revenu sur les liens qui unissent les champions du monde français, qui avaient remporté la première Coupe du monde de l’histoire des Bleus, en plus à domicile.