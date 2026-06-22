Coupe du monde 2026 - Équipe de France : La sanction qui menace Ousmane Dembélé !

Axel Cornic

Ces deux dernières saisons, Ousmane Dembélé a tout gagné avec le Paris Saint-Germain, remportant au passage le Ballon d’Or 2025. Mais pour le moment, on attend toujours qu’il ait le même impact en équipe de France et le premier match face au Sénégal (3-1), a relancé les débats autour de l’international tricolore.

Opposé à Kylian Mbappé tout au long de la préparation de cette Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a raté son entrée en lice. La star du PSG a en effet livré une prestation plus que passable face au Sénégal et les critiques n’ont pas manqué. Certains ont même déjà évoqué une possible mise à l’écart, avec Bradley Barcola qui a déjà ouvert son compteur buts et pourrait donc le remplacer.

« Si Deschamps pense que Dembélé ne peut pas monter en puissance, il le fera oui » A en croire les dernières indiscrétions sur le onze de départ de l’équipe de France, le Ballon d’Or 2025 devrait être titulaire ce lundi soir, face à l’Irak. Mais son crédit ne semble pas être illimité et Didier Deschamps pourrait bien être obligé de prendre une décision forte, si son niveau de jeu ne change pas. « Si Didier Deschamps pense qu’Ousmane Dembélé ne peut pas monter en puissance, il le fera oui. Pour l’instant, il pense tout le contraire » a expliqué Loïc Tanzi, à quelques heures de cette deuxième rencontre des Bleus à la Coupe du monde 2026.