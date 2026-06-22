Équipe de France : Les révélations d’un journaliste sur le comportement de Kylian Mbappé dans le vestiaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Match 2 de cette Coupe du monde 2026 pour l’équipe de France ce lundi contre l’Irak. Les Bleus peuvent valider leur ticket pour la phase à élimination directe du Mondial en cas de bonne performance. Kylian Mbappé, en sa qualité de capitaine, était présent au traditionnel point presse d’avant-match dimanche. De quoi adopter un discours protecteur envers les Bleus dont Ousmane Dembélé critiqué, qui ne jure pas avec sa posture adoptée depuis le début du rassemblement.

Après la Coupe du monde 2022 perdue en finale par l’équipe de France face au Qatar (3-3 puis 4-2 aux tirs au but), une grande page de l’ère Didier Deschamps s’est fermée. Raphaël Varane, Steve Mandanda et surtout Hugo Lloris ont pris leur retraite internationale. Le dernier cité portait le brassard de capitaine au bras depuis plus de dix ans. DD n’avait pas connu un autre taulier du vestiaire depuis sa prise de fonctions en septembre 2012.

«Il est vraiment au petit soin avec tout le monde» Il a donc fallu nommer un autre capitaine en équipe de France. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont été les deux finalistes, mais le choix de Didier Deschamps s’est porté sur le néo-meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 réalisations. Dans ce rôle qui a décuplé ses responsabilités en sélection, le champion du monde 2018 doit à 27 ans être le relais du groupe envers Didier Deschamps et surtout entre les différentes générations de joueurs. Certains connaissent leur premier Mondial voire première compétition avec les Bleus lorsqu’il en est à sa cinquième à titre de comparaison. Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins a profité de son passage à l’After Foot dimanche pour le débriefing des propos tenus par Mbappé en conférence de presse quelques heures plus tôt avant France/Irak ce lundi. « Il a voulu vraiment protéger tout le monde, et ça fait écho à ce qui se passe dans le groupe, ce qu’on ne voit peut-être pas. Il est vraiment au petit soin avec tout le monde, avec ceux qui viennent d’arriver, ceux qui jouent leur première Coupe du monde, à échanger ou discuter, sa chambre est ouverte ».