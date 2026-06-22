Coupe du monde 2026 : Didier Deschamps dévoile le problème avec Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la victoire contre le Sénégal pour le match d'ouverture de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a déçu. Il faut dire que le Ballon d'Or évolue dans un rôle différent de celui qu'il occupe au PSG. Et Didier Deschamps reconnaît que sa saison, loin d'être linéaire en terme de temps de jeu n'aide pas non plus.

Le cas Ousmane Dembélé cristallise l'attention du côté de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du monde. Il faut dire que le Ballon d'Or est loin du niveau qui est le sien avec le PSG et sa prestation contre le Sénégal lors du premier match des Bleus à la Coupe du monde 2026 a de quoi relancer les discussions. Et alors que son positionnement, très différent de celui qu'il occupe au PSG est souvent soulignée, Didier Deschamps souligne un autre problème.

Un problème de rythme pour Dembélé ? En effet, en conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France rappelle qu'Ousmane Dembélé a connu une saison très irrégulièrement en terme de temps de jeu. « C’est toute la saison mais c’est derrière lui. Il a joué seulement dix matchs titulaires en Ligue 1. Il n’a pas de gêne. Mais il arrive avec une saison sans continuité. Il n’y a pas de retenue. Il doit se libérer un peu plus. Je suis convaincu qu’il va monter en puissance », assure Didier Deschamps qui également évoqué l'utilisation du numéro 10 du PSG.