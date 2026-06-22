Mbappé : L'équipe de France «doit se mettre au service de Dembélé», la grosse mise au point avant l'Irak !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce lundi soir, à 23h heure française, l'équipe de France disputera son deuxième match de poule dans cette Coupe du monde 2026. Et alors qu'Ousmane Dembélé n'a pas évolué à la même position qu'avec le PSG face au Sénégal (3-1), Rohff a pesté sur ses réseaux sociaux puis sur les ondes de RMC. Le rappeur a fait passer un message clair avant le coup d'envoi de la deuxième sortie des Bleus au Mondial.

Pour la première fois depuis Karim Benzema en 2022, et les Bleus n'avaient pas vraiment pu profiter de lui puisqu'il s'était blessé avant le début du Mondial au Qatar, l'équipe de France dispose d'un Ballon d'or en ses rangs. Ousmane Dembélé a été sacré le 22 septembre dernier, mais n'a pas le statut de superstar au sein de ce groupe et surtout au niveau de la composition de départ. Flamboyant au PSG au poste d'attaquant de pointe, Dembélé évolue à une position plus reculée voir sur le couloir droit en sélection. Ce qui a le mérite d'agacer Rohff comme l'atteste ce post X remontant à samedi. « L’équipe de France a la chance d’avoir un BALLON D’OR avec 2 champions league en club et ils le prennent de haut lui donnant le rôle de valet au service de Mbappé alors qu’il n’a absolument rien à lui envier. C’est insupportable ! ».

«Il n'y a pas à comparer en fait» Dans la foulée de ce coup de gueule, le rappeur de Vitry-sur-Seine a été invité à prendre la parole dans les Nuits de l'After Foot sur RMC quelques heures plus tard. Ce qui lui a permis de remettre les pendules à l'heure. « Je suis un fervent supporter du PSG, on est quand même obligé de rappeler qu'il est Ballon d'or. Qu'il est champion d'Europe pour une deuxième année consécutive. Il n'y a pas à comparer en fait. Ce n'est pas comparable. Il y en a un qui est Ballon d'or et l'autre qui ne l'est pas. Le Ballon d'or reste la distinction la plus prestigieuse pour un footballeur. Le dernier en date à l'avoir, c'est Dembélé. Il n'y a qu'un seul Ballon d'or en équipe de France, il a été le meilleur joueur de la Ligue des champions aussi (en 2025). C'est la façon avec laquelle on le positionne en équipe de France qui m'a un peu révolté ».