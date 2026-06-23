Transfert au PSG : Kylian Mbappé a tenté un très gros coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Placé au cœur du projet du PSG pendant sept ans, Kylian Mbappé n’avait pas dissimulé en 2022 son envie de voir débarquer un pur numéro 9 au sein de l’effectif du club de la capitale pour l’épauler en attaque. Et Daniel Riolo a révélé dimanche soir sur RMC que Robert Lewandowski était le grand rêve de Mbappé à cette époque pour le PSG.

S’il est aujourd’hui solidement installé au poste de numéro 9 au Real Madrid et en équipe de France, Kylian Mbappé a beaucoup évolué dans son positionnement au fil de sa carrière : deuxième attaquant, ailier droit, ailier gauche, maintenant buteur… Le capitaine de l’équipe de France a-t-il une préférence à ce sujet ? Interrogé en conférence de presse dimanche soir en marge de la seconde rencontre de Coupe du Monde contre l’Irak, Mbappé s’est confié sans détour sur son positionnement.

« Du moment que je joue… » Et l’ancienne star du PSG laisse planer un doute : « Si je préfère être dans l’axe ? Je ne sais pas. C'est sûr que je me sens bien en ce moment mais je ne crois pas que ce soit dû à la position. J'ai fait trois Coupes du monde, une à droite, une à gauche, là devant. Cela montre que la position n'est pas très importante. Tout est question d'animation. Et quel type d'adversaire on va jouer aussi. Moi, je me sens bien sur les trois postes de l'attaque. Du moment que je joue, le reste est naturel », indique Kylian Mbappé.