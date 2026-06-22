Après Mason Greenwood, l'OM a refait le coup : L'information inquiétante pour le mercato...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM va devoir vendre de nombreux joueurs afin d'équilibrer ses comptes. Personne ne semble épargné au sein de l'effectif. Toutefois, les négociations menées par l'ancien direction risque de laisser des traces puisque, comme pour Mason Greenwood, le montant du transfert d'Hamed Junior Traoré n'ira pas totalement dans les caisses marseillaises.

L'été de l'OM s'annonce brûlant. Et pour cause, l'UEFA a sanctionné le club phocéen d'une amende de 10M€ et lui a ordonné d'équilibrer ses comptes en vue de la saison prochaine sans quoi, l'OM sera expulsé des compétitions européennes. Une sacrée menace qui pousse les Marseillais à envisager de vendre massivement cet été afin de récupérer des indemnités de transfert, mais aussi alléger sa masse salariale. Dans cette optique, tous les joueurs sont à vendre.

Traoré, comme Greenwood ? Mais les négociations réalisées par l'ancienne direction laissent des traces. En effet, alors que l'OM pouvait espérer récupérer un gros chèque avec la vente de Mason Greenwood, il faudra reverser 40% de l'indemnité à Manchester United. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de La Provence, un deal similaire a été bouclé avec Hamed Junior Traoré. En plus d'avoir levé l'option d'achat estimée à 7,5M€, l'OM devra en effet reverser 50% de la future vente de Traoré à Bournemouth.