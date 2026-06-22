OM - Transfert de Mason Greenwood : La pétition qui va tout gâcher ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la situation économique de l'OM est catastrophique, plusieurs ventes seront nécessaires avant le 30 juin. Dans cette optique, Mason Greenwood a de grandes chances de partir, d'autant qu'il est la priorité de l'AS Roma. Mais les fans de la Louve ne sont pas exactement de cet avis.

Sanctionné par l'UEFA, l'OM va devoir rééquilibrer ses comptes d'ici la fin de la saison prochaine sous peine de se voir exclure des compétitions européennes. C'est donc une immense mission qui attend Stéphane Richard, nouveau président marseillais, et son directeur sportif fraîchement nommé Grégory Lorenzi. Il faut donc s'attendre à voir l'OM vendre plusieurs joueurs cet été, y compris ceux qui possèdent les valeurs marchandes les plus importantes. C'est notamment le cas de Mason Greenwood.

Greenwood se rapproche de l'AS Roma Et la future direction de Mason Greenwood semble déjà connue puisqu'il pourrait s'agir de l'AS Roma qui a fait du numéro 10 de l'OM sa grande priorité pour son nouveau projet et son retour en Ligue des champions. Néanmoins, bien que le joueur soit d'accord, le club phocéen se montre gourmand réclament quasiment 50M€, sachant que 40% iront à Manchester United. Les négociations se poursuivent selon la presse italienne, mais ce dossier pourrait connaître un nouveau rebondissement.