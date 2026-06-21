Mercato - Ça bouge à l’OM : Mason Greenwood sur les traces d’Ousmane Dembélé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais annoncé sur le départ alors que l'OM se retrouve dans une situation compliquée et a un besoin urgent de vendre pour renflouer les caisses, Mason Greenwood semble se rapprocher de l'AS Rome. Ricardo Faty s'est confié dans la presse italienne sur le profil de l'attaquant de l'OM et n'hésite pas à le comparer à un certain... Ousmane Dembélé !

Mason Greenwood (24 ans) et l'OM, c'est bientôt la fin ? Récemment sanctionné par l'UEFA en raison de sa situation financière critique, le club phocéen doit absolument vendre au plus vite ses éléments à forte valeur marchande pour récupérer des liquidités. Greenwood apparait donc comme un candidat tout naturel au départ, d'autant que l'AS Rome semble disposée à lâcher aux alentours de 50M€ pour recruter l'attaquant anglais de l'OM. Et Ricardo Faty, ancien joueur du club romain, ne tarit pas d'éloges au sujet de Greenwood et ose même la comparaison avec... Ousmane Dembélé !

Greenwood déjà validé pour l'AS Rome « J’ai commenté de nombreux matchs de Marseille et Greenwood a réalisé une excellente saison. Il peut apporter de la qualité à la Serie A, et je pense qu’il formerait un bon duo avec Malen », a d'abord lâché Faty dans un entretien accordé à Retesport, avant de poursuivre sur Mason Greenwood et tout ce qu'il pourrait apporter à l'AS Rome la saison prochaine en cas de transfert en provenance de l'OM.