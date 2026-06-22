Transfert à 98M€ : José Mourinho réclame un crack attendu par le PSG ?

Pierrick Levallet

Afin de régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a activé plusieurs pistes sur le mercato. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur Mateus Fernandes. Mais le Real Madrid serait également dans le coup, José Mourinho considérant le crack de West Ham comme une option viable pour son entrejeu.

Le PSG devrait sans doute vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale compterait régénérer l’effectif de Luis Enrique après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Plusieurs pistes auraient ainsi été activées, dont celle menant à Mateus Fernandes. Du haut de ses 21 ans, l’international portugais aurait tapé dans l’oeil des dirigeants parisiens malgré la relégation en EFL Championship avec West Ham. Mais le Real Madrid serait également sur le coup, José Mourinho le considérant comme une option pour son milieu de terrain.

«Le nom de Mateus Fernandes continue aussi d’être évoqué pour José Mourinho» « Tottenham discute avec l’agent de Mateus Fernandes, et ils poussent pour trouver un accord avec le joueur. Mais il n’y a rien de garanti pour le moment. Il y aura également plus de discussions avec Manchester United, qui travaille dur pour son transfert. Manchester United travaille du côté du club, West Ham, et aussi du côté du joueur. Le nom de Mateus Fernandes continue aussi d’être évoqué pour José Mourinho parmi les options au cas où ils auraient besoin d’un renfort supplémentaire au Real Madrid » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.