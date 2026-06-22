Coup de théâtre au PSG : Le transfert de Kolo Muani remis en cause par la sortie d'un ancien grand nom de la Juventus ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison compliquée à Tottenham, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par le PSG où il est de retour. La Juventus est la grande favorite pour le recruter, mais son transfert est loin de faire l'unanimité comme le souligne Nicola Amoruso. L'ancien buteur de la Vieille Dame préfère largement Dusan Vlahovic.

La Juventus devrait se montrer active cet été sur le marché des transferts, notamment pour renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la Vieille Dame a fait de Randal Kolo Muani sa priorité malgré sa saison délicate en prêt du côté de Tottenham. Dans le même temps, la Juve pourrait se séparer de Dusan Vlahovic, qui est en fin de contrat le 30 juin, et ainsi se soulager d'un énorme salaire. Néanmoins, selon Nicola Amoruso, se serait une grave erreur.

Amoruso n'est pas chaud pour Kolo Muani « Si je dois en choisir un, je prendrai Dusan à chaque fois », lâche ainsi l'ancien attaquant de la Juventus dans une interview accordée à Tuttosport, avant de justifier son choix : « Le fait qu'il ne soit pas encore pleinement intégré ne signifie pas forcément que personne ne le veut. Le Serbe est au top à son poste. Je ne vois pas beaucoup d'attaquants disponibles avec ce niveau et ce potentiel, c'est pourquoi je pense que prolonger son contrat serait un bon choix. Il semble avoir terminé la saison avec un excellent état d'esprit et une grande envie de jouer pour la Juventus. Spalletti l'a impliqué dans le jeu et lui a donné une grande confiance : c'est ce qui change la vie d'un avant-centre, et ses buts lorsqu'il n'était pas blessé l'ont prouvé. J'espère que nous trouverons un accord. »