Equipe de France - Le mensonge de Didier Deschamps à sa femme : «Elle ne me croit plus...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa carrière de joueur, Didier Deschamps s'est immédiatement lancé en tant qu'entraîneur. Ainsi, en 2001, il a pris place sur le banc de l'AS Monaco avant d'enchainer avec celui de la Juventus, de l'OM et de l'équipe de France. Cela va donc faire 25 ans que DD s'est reconverti. Et voilà qu'initialement, ce n'est pas vraiment ce qu'il avait annoncé à sa femme...

Actuellement, Didier Deschamps vit ses derniers instants en tant que sélectionneur de l'équipe de France. En effet, après la Coupe du monde, il quittera son poste. Et voilà qu'après 14 ans à la tête des Bleus, DD n'a pas l'intention de raccrocher tout de suite. Cela fait désormais 25 ans que Deschamps occupe les fonctions d'entraîneur, lui qui a dirigé Monaco, la Juventus, l'OM et donc la France. Un total qui pourrait donc encore augmenter de quelques années.

« Non mais je fais ça dix ans et puis après, j’arrête » Au cours d'un entretien accordé au Figaro, Didier Deschamps s'est confié sur la suite de sa carrière d'entraîneur. C'est à cette occasion que le sélectionneur de l'équipe de France a révélé un mensonge lâché à sa femme il y a plusieurs années maintenant, expliquant : « Qu’est-ce qui me fera arrêter ce métier ? Je veux arrêter le plus tard possible. Je me rappelle avoir dit à ma femme quand j’ai commencé à être entraîneur et que j’ai eu 5 jours entre ma vie de joueur et d’entraîneur : « Non mais je fais ça dix ans et puis après, j’arrête ». C’était en 2001. Elle ne me croit plus quand je dis quelque chose maintenant ».