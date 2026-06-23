«Vous vous êtes beaucoup focalisés sur Ousmane Dembélé» : Ce joueur de l'équipe de France calme la presse !

Amadou Diawara

Contre le Sénégal, Ousmane Dembélé a livré une prestation timide. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer la presse. En effet, certains journalistes ont fait part de leur inquiétude concernant la forme de l'attaquant du PSG, qui est contraint d'évoluer à un poste différent avec les Bleus. Alors qu'Ousmane Dembélé a brillé face à l'Irak, Jules Koundé a tenu à faire passer un message aux médias.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté le Sénégal. Si les Bleus se sont imposés (3-1) face aux Lions de la Teranga, Ousmane Dembélé ne s'est pas vraiment illustré, contrairement à Kylian Mbappé et à Michael Olise. Positionné en pointe au PSG, le numéro 7 tricolore était aligné en tant que numéro 10 en première mi-temps, avant d'être décalé sur l'aile droite dans le second acte. Alors que la prestation d'Ousmane Dembélé était timide face aux Lions de la Teranga, certains journalistes ont fait part de leur inquiétude pour la suite de la compétition. Mais face à l'Irak, l'attaquant de 28 ans a régalé les Bleus, ayant inscrit un but et délivré une passe décisive à Kylian Mbappé. Interrogé en zone mixte, Jules Koundé a tenu à mettre les choses au clair concernant Ousmane Dembélé.

«Il est naturellement confiant» « Il a fait un très bon match, je ne pense pas qu'il avait besoin de ça. Il est naturellement confiant, assez tranquille, je suis juste content pour lui qu'il ait pu être décisif. Vous vous êtes beaucoup focalisés sur Ousmane ces derniers jours, mais de notre côté, il n'y a aucun souci », a déclaré Jules Koundé, latéral droit de l'équipe de France.