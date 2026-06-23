«Comme s’il y avait quelque chose de malsain chez lui» : Les rumeurs sur Kylian Mbappé agacent Samuel Umtiti !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé défend, fédère et parvient également à être décisif pour l’équipe de France. Son rôle de capitaine, il le mène à bien depuis le début de la Coupe du monde 2026. Et ce qui lui a été longtemps reproché dans le secteur défensif, Mbappé s’y est attelé dernièrement. De quoi engendrer une certaine notion de calcul de sa part sur RMC. A l’After Foot, Samuel Umtiti a haussé le ton.

Pour sa première Coupe du monde avec le brassard de capitaine au bras, Kylian Mbappé a une fois de plus répondu présent. Après son doublé contre le Sénégal la semaine dernière (3-1), le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a remis ça lundi en inscrivant les deux premiers buts des Bleus face à l’Irak (3-0). Outre ses statistiques, Mbappé participe aux tâches défensives, ce qui lui a souvent été reproché ces dernières années tant en club qu’en sélection.

«Au lieu de dire ‘Kylian, c’est très bien ce que tu as fait. Continue comme ça’, on dit qu’il fait exprès» Pendant la confrontation entre l’équipe de France et l’Irak, Kylian Mbappé a effectué plusieurs replis défensifs qui ne sont pas passés inaperçus chez les journalistes et consultants présents sur la fréquence radio de RMC pour l’émission de l’After Foot. Pendant le débriefing, Florent Gautreau a souligné le fait que le capitaine de l’équipe de France « a fait exprès de faire un sprint qu’il ne fait pas toujours » après un ballon perdu par les Bleus « pour montrer que », est l’exemple type de la volonté de Mbappé de prouver son implication dans le domaine défensif. Ce qui a eu le mérite d’agacer Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018 en Russie avec Mbappé est monté au créneau. « Ce que j’entends c’est comme si il faisait exprès de faire ça pour qu’on arrête de dire certaines choses. Au lieu de dire ‘Kylian, c’est très bien ce que tu as fait. Continue comme ça’, on dit qu’il fait exprès comme s’il y avait quelque chose de malsain chez lui. Arrêtez de me dire ça ».