Kylian Mbappé : Un indice sur son avenir lâché par Didier Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé a encore plusieurs belles années devant lui. Ce n’est donc pas demain qu’il devrait prendre sa retraite, de quoi lui donner l’occasion de battre toujours plus de records et de mettre la barre encore plus haut. Mais voilà qu’à un moment, Mbappé dira stop et Didier Deschamps a d’ailleurs fait une confession sur ce moment.

Auteur d’un doublé ce lundi contre l’Autriche, Lionel Messi est devenu, seul, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Mais voilà qu’avec également deux buts contre l’Irak, Kylian Mbappé n’est également pas loin. Etant donné la différence d’âge entre les deux, il ne fait aucun doute que ce record sera bientôt celui du capitaine de l’équipe de France. A 27 ans, Mbappé a encore le temps d’améliorer ses statistiques, même si tôt ou tard, il devra dire stop.

« Je ne suis pas sûr que Kylian joue jusqu'au même âge » Comme tout le monde, Kylian Mbappé devra prendre sa retraite. Mais à quel âge ? A respectivement 38 ans et 41 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo évoluent aujourd’hui encore au haut niveau. Toutefois, ça pourrait ne pas être le cas avec l’attaquant du Real Madrid. En effet, en conférence de presse après la victoire de la France contre l’Irak, Didier Deschamps a confié : « Qu'il puisse être efficace, c'est surtout ce qui est important pour lui. Les records sont tous faits pour être battus, il atteint les 100 sélections, des buts il en marquera encore beaucoup. Après, Messi, Ronaldo... Je ne suis pas sûr que Kylian joue jusqu'au même âge, mais il marquera toujours beaucoup de buts tant qu'il sera sur le terrain. Il a la capacité à mettre la barre du record encore plus haut ».