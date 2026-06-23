Kylian Mbappé : Un indice sur son avenir lâché par Didier Deschamps ?

A 27 ans, Kylian Mbappé a encore plusieurs belles années devant lui. Ce n’est donc pas demain qu’il devrait prendre sa retraite, de quoi lui donner l’occasion de battre toujours plus de records et de mettre la barre encore plus haut. Mais voilà qu’à un moment, Mbappé dira stop et Didier Deschamps a d’ailleurs fait une confession sur ce moment.
Auteur d’un doublé ce lundi contre l’Autriche, Lionel Messi est devenu, seul, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Mais voilà qu’avec également deux buts contre l’Irak, Kylian Mbappé n’est également pas loin. Etant donné la différence d’âge entre les deux, il ne fait aucun doute que ce record sera bientôt celui du capitaine de l’équipe de France. A 27 ans, Mbappé a encore le temps d’améliorer ses statistiques, même si tôt ou tard, il devra dire stop.
« Je ne suis pas sûr que Kylian joue jusqu'au même âge »
Comme tout le monde, Kylian Mbappé devra prendre sa retraite. Mais à quel âge ? A respectivement 38 ans et 41 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo évoluent aujourd’hui encore au haut niveau. Toutefois, ça pourrait ne pas être le cas avec l’attaquant du Real Madrid. En effet, en conférence de presse après la victoire de la France contre l’Irak, Didier Deschamps a confié : « Qu'il puisse être efficace, c'est surtout ce qui est important pour lui. Les records sont tous faits pour être battus, il atteint les 100 sélections, des buts il en marquera encore beaucoup. Après, Messi, Ronaldo... Je ne suis pas sûr que Kylian joue jusqu'au même âge, mais il marquera toujours beaucoup de buts tant qu'il sera sur le terrain. Il a la capacité à mettre la barre du record encore plus haut ».
16 buts en Coupe du monde pour Mbappé
Kylian Mbappé affole donc les compteurs avec l’équipe de France en Coupe du monde. Pour sa troisième participation à cette compétition, le capitaine des Bleus compte aujourd’hui 16 réalisations, soit autant que Miroslav Klose, ancien meilleur buteur de l’histoire du Mondial. Mais voilà que ce record est aujourd’hui détenu par Lionel Messi, qui en compte 18 à la suite de son doublé face à l’Autriche. La bataille entre le Français et l’Argentin ne fait que commencer pour la chasse à ce record, qui devrait toutefois tôt ou tard appartenir à Mbappé.