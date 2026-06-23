Equipe de France - Kylian Mbappé remplaçant contre la Norvège : On sait déjà ce que va faire Deschamps ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa victoire contre l’Irak, l’équipe de France a validé son ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Mais voilà qu’il y a encore une rencontre face à la Norvège à jouer pour les Bleus, où la première place du groupe sera en jeu. Va-t-on assister à un turnover de la part de Didier Deschamps ? Kylian Mbappé pourrait-il être remplaçant ? Un journaliste en a dit plus que ce qui serait prévu.

Vendredi soir, à 21h, l’équipe de France affrontera la Norvège avec comme objectif la première place du groupe alors que les deux nations sont déjà qualifiées. Malgré cet enjeu, le sélectionneur norvégien a déjà annoncé qu’il ferait un peu tourner son effectif. Quid de Didier Deschamps ? Ce troisième match d’une poule est d’ordinaire celui « des coiffeurs », à savoir celui qui est une chance de se montrer pour les remplaçants. Aura-t-on alors le droit à des changements au sein de l’équipe de France pour ce match face à la Norvège ?

« On peut imaginer une titularisation de Kanté, Konaté, Cherki et… Mbappé » A l’occasion d’un chat pour Le Parisien, Laurent Perrin a été interrogé sur un possible turnover face à la Norvège. A ce sujet, le journaliste a alors expliqué : « Plus sérieusement, Didier Deschamps a bien fait comprendre hier qu'il voulait finir premier du groupe. Il va donc mettre une équipe très compétitive vendredi tout en effectuant quelques changements. On peut imaginer une titularisation de Kanté, Konaté, Cherki et… Mbappé ».