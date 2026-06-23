Equipe de France - Kylian Mbappé remplaçant contre la Norvège : On sait déjà ce que va faire Deschamps ?

Après sa victoire contre l’Irak, l’équipe de France a validé son ticket pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Mais voilà qu’il y a encore une rencontre face à la Norvège à jouer pour les Bleus, où la première place du groupe sera en jeu. Va-t-on assister à un turnover de la part de Didier Deschamps ? Kylian Mbappé pourrait-il être remplaçant ? Un journaliste en a dit plus que ce qui serait prévu.
Vendredi soir, à 21h, l’équipe de France affrontera la Norvège avec comme objectif la première place du groupe alors que les deux nations sont déjà qualifiées. Malgré cet enjeu, le sélectionneur norvégien a déjà annoncé qu’il ferait un peu tourner son effectif. Quid de Didier Deschamps ? Ce troisième match d’une poule est d’ordinaire celui « des coiffeurs », à savoir celui qui est une chance de se montrer pour les remplaçants. Aura-t-on alors le droit à des changements au sein de l’équipe de France pour ce match face à la Norvège ?
« On peut imaginer une titularisation de Kanté, Konaté, Cherki et… Mbappé »
A l’occasion d’un chat pour Le Parisien, Laurent Perrin a été interrogé sur un possible turnover face à la Norvège. A ce sujet, le journaliste a alors expliqué : « Plus sérieusement, Didier Deschamps a bien fait comprendre hier qu'il voulait finir premier du groupe. Il va donc mettre une équipe très compétitive vendredi tout en effectuant quelques changements. On peut imaginer une titularisation de Kanté, Konaté, Cherki et… Mbappé ».
« Ça me paraît impossible de sortir Mbappé »
Déjà auteur de 4 buts dans cette Coupe du monde, Kylian Mbappé devrait donc avoir l’occasion de faire augmenter son total face à la Norvège. « Si on veut se donner un maximum de chances de gagner un match en ce moment, ça me paraît impossible de sortir Mbappé. Et comme il est lancé dans une course folle face à Messi au classement des buteurs, je pense qu'il fera tout pour jouer. Le tournoi est long, Deschamps doit gérer mais Mbappé est dans une telle forme qu'il peut enchaîner », a poursuivi Laurent Perrin.