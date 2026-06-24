Coupe du monde 2026 - Pari tenu pour Kylian Mbappé : Une star de la télé n'en revient pas, «mon téléphone a explosé»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est un homme de parole. Et contre le Sénégal, il a mêlé la parole aux actes. En interview avec le présentateur télé James Corden, l'attaquant des Bleus lui promettait de faire une célébration par le biais de laquelle il jouerait de la flûte. Et dès le premier match de la Coupe du monde 2026, Mbappé a marqué et s'est exécuté. De quoi avoir de grosses répercussions dans le téléphone de Corden.

L'équipe de France faisait son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 le 16 juin dernier. Rendez-vous au MetLife Stadium dans le New Jersey pour les vice-champions du monde où son premier affrontement du Groupe I face au Sénégal. Après une première période compliquée, les Bleus ont su prendre le meilleur sur les Lions de la Teranga. Score final : 3 buts à 1 avec deux buts pour Kylian Mbappé et la première réalisation de Bradley Barcola à un Mondial.

«Ça pourrait peut-être devenir une nouvelle célébration» Avant d'égaler puis de dépasser Olivier Giroud, le désormais ex-recordman de buts en équipe de France, Kylian Mbappé avait fait un pari avec James Corden, star de la télévision américaine dans le programme Carpool Karaoke. « Ça pourrait peut-être devenir une nouvelle célébration : tu marques ton premier but, boum, tu cours : là (il imite la célébration emblématique de Mbappé) tout droit jusqu’ici (le geste de la flûte) », lançait le Britannique au capitaine de l'équipe de France par rapport à son passif de joueur de flûte. « Pour le premier match contre le Sénégal, si je marque. Ouais, je le ferai pour vous, pour le premier match ».