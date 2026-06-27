Ousmane Dembélé fait une Cristiano Ronaldo : Du jamais vu depuis huit ans !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’équipe de France s’est largement imposée contre la Norvège (4-1) ce vendredi soir pour son dernier match de groupe, grâce notamment à un triplé d’Ousmane Dembélé. Une performance historique pour le Ballon d’Or qui n’avait plus été vue depuis 2018, avec Cristiano Ronaldo.

N’ayant jamais trouvé le chemin des filets lors d’une grande compétition avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé a fait fort en l’espace d’une semaine. Buteur face à l’Irak (3-0) ce lundi, l’attaquant du PSG a récidivé contre la Norvège (4-1) en inscrivant un triplé (7’, 20’, 32’). Une prestation qui lui permet d’entrer dans un cercle très fermé.

Du jamais vu depuis Cristiano Ronaldo Comme l’a révélé le compte Stats du Foot après le troisième succès des Bleus aux États-Unis, Ousmane Dembélé est devenu le quatrième Ballon d’Or en titre à inscrire trois buts lors d'un match de Coupe du Monde après Eusébio en 1966 (quadruplé), Karl-Heinz Rummenigge en 1982 et Cristiano Ronaldo en 2018. « Je suis content, c’est un moment unique et important pour moi. Après, la performance est bonne mais j’ai préféré mon match face au Sénégal ou à l’Irlande du Nord, j’ai été beaucoup plus influent. Il faut rester concentrés, il y a des choses importantes qui arrivent. Le plus important va arriver, il faut rester concentré, a réagi Ousmane Dembélé après la rencontre. Ce sera un match difficile. En 16es de finale, tout est possible. On va rester concentrés sur ce qui va arriver. »