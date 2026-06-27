Coupe du monde 2026 : L’équipe de France connait son adversaire pour les 16es de finale !

Après avoir enchaîné une troisième victoire consécutive en battant la Norvège (4-1) vendredi, l’équipe de France a assuré la première place du groupe I et connaît désormais son adversaire pour le prochain tour. Les Bleus seront opposés à la Suède, troisième du groupe F, mardi prochain en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.
Portée par un Ousmane Dembélé auteur d’un triplé en 32 minutes, l’équipe de France a conclu sa phase de groupes de la Coupe du monde 2026 par un sans-faute vendredi. Après avoir battu le Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0) lors des deux premières journées, les Bleus se sont imposés contre la Norvège (4-1) vendredi, s’assurant ainsi la première place du groupe I.
L’équipe de France opposée à la Suède en 16es
Et les résultats qui ont suivi dans le groupe H ont définitivement scellé le futur adversaire de l’équipe de France. À la suite de la victoire de l’Espagne face à l’Uruguay (1-0) et du match nul entre le Cap-Vert et l’Arabie Saoudite (0-0), les hommes de Didier Deschamps seront opposés à la Suède en 16es de finale, troisième du groupe F. Vainqueurs de la Tunisie (5-1) pour leur entrée en lice, les Suédois se sont ensuite lourdement inclinés contre les Pays-Bas (1-5), avant d’être tenus en échec par le Japon (1-1). Les deux équipes se retrouveront le mardi 30 juin prochain au MetLife Stadium de New York à 23h, heure française.
« Ce sera un match difficile »
Une rencontre pour laquelle l'équipe de France pourra compter sur un Ousmane Dembélé plein de confiance après son triplé face à la Norvège. « Je suis content, c’est un moment unique et important pour moi. Après, la performance est bonne mais j’ai préféré mon match face au Sénégal ou à l’Irlande du Nord, j’ai été beaucoup plus influent. Il faut rester concentrés, il y a des choses importantes qui arrivent. Le plus important va arriver, il faut rester concentré », a réagi le Ballon d’Or 2025 après la rencontre, avant d’évoquer le futur adversaire de l’équipe de France, qui n’était pas encore officiel, mais probable, à ce moment-là. « Ce sera un match difficile. En 16es de finale, tout est possible. On va rester concentrés sur ce qui va arriver. »