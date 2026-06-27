Coupe du monde 2026 : L’équipe de France connait son adversaire pour les 16es de finale !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir enchaîné une troisième victoire consécutive en battant la Norvège (4-1) vendredi, l’équipe de France a assuré la première place du groupe I et connaît désormais son adversaire pour le prochain tour. Les Bleus seront opposés à la Suède, troisième du groupe F, mardi prochain en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Portée par un Ousmane Dembélé auteur d’un triplé en 32 minutes, l’équipe de France a conclu sa phase de groupes de la Coupe du monde 2026 par un sans-faute vendredi. Après avoir battu le Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0) lors des deux premières journées, les Bleus se sont imposés contre la Norvège (4-1) vendredi, s’assurant ainsi la première place du groupe I.

L’équipe de France opposée à la Suède en 16es Et les résultats qui ont suivi dans le groupe H ont définitivement scellé le futur adversaire de l’équipe de France. À la suite de la victoire de l’Espagne face à l’Uruguay (1-0) et du match nul entre le Cap-Vert et l’Arabie Saoudite (0-0), les hommes de Didier Deschamps seront opposés à la Suède en 16es de finale, troisième du groupe F. Vainqueurs de la Tunisie (5-1) pour leur entrée en lice, les Suédois se sont ensuite lourdement inclinés contre les Pays-Bas (1-5), avant d’être tenus en échec par le Japon (1-1). Les deux équipes se retrouveront le mardi 30 juin prochain au MetLife Stadium de New York à 23h, heure française.