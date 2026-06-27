France-Norvège : Fusillade en pleine Coupe du Monde, il y a eu des victimes !

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’équipe de France s’est imposée 4-1 contre la Norvège et a donc par conséquent terminé sa phase de poule avec trois victoires au compteur. L’heure était donc à la fête pour les Bleus, mais en marge de la rencontre une fusillade a éclaté à Boston. Il n’y a pas eu de morts, mais il y a tout de même eu quatre blessés.

L’équipe de France est reçue trois sur trois. Face à la Norvège vendredi soir, les Bleus ont conclu leur phase de poule par une troisième victoire en autant de matchs Les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont imposés sur le score de 4-1 grâce à un magnifique triplé d’Ousmane Dembélé et une réalisation de Désiré Doué en fin de match. Thelo Aasgaard avait un temps redonné espoir aux Vikings.

Une fusillade a éclaté à Boston S’il y a eu du spectacle sur le terrain entre la Norvège et la France, il s’est malheureusement passé des choses un peu plus graves. En marge du match, une fusillade a éclaté à Boston à quelques kilomètres du Gillette Stadium, comme l’a indiqué la police du Massachusetts, rapportée par ABC News. Il n’y a pas eu de morts, mais quatre personnes ont été touchées par balle et ont donc été transportées à l’hôpital. On ne sait pas dans quel état elles se trouvent actuellement.